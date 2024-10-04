Οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ ήταν «σωστές, λογικές και νόμιμες», είπε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μπροστά στο τεράστιο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να τον ακούσει να μιλάει στην Τεχεράνη σήμερα, Παρασκευή.

Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας περιέγραψε την επίθεση ως την «ελάχιστη τιμωρία» για τα «εκπληκτικά εγκλήματα» του Ισραήλ, ενώ έκανε προσευχές κάτι που δεν έχει κάνει από το 2020.

Η ομιλία του Χαμενεΐ έγινε τρεις ημέρες αφότου το Ιράν εκτόξευσε σχεδόν 200 πυραύλους προς το Ισραήλ, ως αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του, επαίνεσε τον Νασράλα και εξέφρασε την υποστήριξή του στη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, οι οποίες, όπως είπε, παρέχουν «ζωτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την περιοχή και σε ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο».

Η εμφάνιση του ανώτατου ηγέτη μπροστά σε ένα πλήθος δεκάδων χιλιάδων πολιτών στην Τεχεράνη δεν είναι τυχαία. Πόσο μάλλον ενώ κρατούσε ένα τουφέκι. Σύμφωνα με το BBC, αποτελεί ένδειξη της σοβαρότητας της στιγμής για το ιρανικό καθεστώς, το οποίο αντιμετωπίζει εκτεταμένη εσωτερική δυσαρέσκεια.

Θα μπορούσε επίσης να διαβαστεί ως μια προσπάθεια επίδειξης δύναμης και αποκατάστασης της αξιοπιστίας του Ιράν ως ηγέτη του «Άξονα της Αντίστασης». Ακόμα, έχει σκοπό να δείξει ότι ο Χαμενεΐ δεν κρύβεται, αφού προέκυψαν αναφορές ότι είχε μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία μετά τη δολοφονία του Νασράλα.

Το τέμενος Grand Mosalla πλημμύρισε από κόσμο και ανάμεσα στο πλήθος φάνηκε μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία.

Ο Χαμενεΐ κατέχει την τελική εξουσία στο Ιράν, αλλά πολύ σπάνια κάνει ο ίδιος τις προσευχές της Παρασκευής. Η τελευταία φορά ήταν το 2020, αφού οι ΗΠΑ σκότωσαν τον ανώτερο στρατιωτικό διοικητή του Ιράν, Κασέμ Σουλεϊμανί. Πριν από αυτό ήταν το 2012.

Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας είπε επίσης στο πλήθος ότι το Ιράν θα αντιδράσει εάν, όπως αναμένεται, το Ισραήλ απαντήσει στην πυραυλική επίθεση της Τρίτης.

«Αν χρειαστεί να το κάνουμε ξανά, θα το κάνουμε ξανά στο μέλλον», είπε ο Χαμενεΐ στους υποστηρικτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.