Συγκρατημένες οι απώλειες για τα ελληνικά ομόλογα

Συγκρατημένες απώλειες έχουν υποστεί τα ελληνικά ομόλογα στο «κύμα ρευστοποιήσεων που έχει προκαλέσει στις αγορές ομολόγων Ευρώπης και ΗΠΑ ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή. Η δομή του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους σε συνδυασμό με τις μικρές ανάγκες αναχρηματοδότησης του που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσα τα ελληνικά ομόλογα να υποστούν πιέσεις αντίστοιχες με εκείνες των κραταιών Γερμανικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έναρξη του πόλεμου μέχρι σήμερα η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου έχει αυξηθεί κατά περίπου 0,5% - 0,6% (από το 2,65% στο 3,85% - 3,90%) ενώ του αντίστοιχου Γερμανικού έχει αυξηθεί κατά περίπου 0,51% (από το 2,65% στο 3,16%) αντιστοίχως. Στη δευτερογενή αγορά σήμερα και ειδικότερα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) από το σύνολο των 155 εκατ. ευρώ που ήταν ο όγκος των συναλλαγών οι ρευστοποιήσεις αφορούσαν τα 90 εκατ. ευρώ.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο μπαράζ «εσχατολογικών δημοσιευμάτων» και ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Roland Lescure o οποίος ανέφερε ότι η αγορά ομολόγων διορθώνει ενώ δεν φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον να καταρρέει. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα «Ανησυχώ πάντα, αυτή είναι η δουλειά μου», κληθείσα να σχολιάσει το έντονο παγκόσμιο sell-off (μαζικές πωλήσεις) που καταγράφεται στις αγορές ομολόγων. Η δήλωση αυτή έγινε κατά την προσέλευσή της στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών της G7 στο Παρίσι, στον απόηχο της μεγάλης αναταραχής στις διεθνείς αγορές. Για το ίδιο θέμα, η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, επεσήμανε ότι το ξεπούλημα αντανακλά ακριβώς τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών της ενέργειας.

Η εκρηκτική άνοδος στις τιμές της ενέργειας και οι αυξανόμενοι φόβοι για νέα αναζωπύρωση του πληθωρισμού έχουν ωθήσει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και πολλά χρόνια. Αν και οι κινήσεις των αγορών εμφανίζονται πιο ήπιες σε σχέση με το έντονο sell-off της Παρασκευής, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα πιεσμένη. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, ενώ το αντίστοιχο γερμανικό επιτόκιο άγγιξε κορυφές 15ετίας. Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα, με την απόδοση του 30ετούς τίτλου να καταγράφει ιστορικό υψηλό από την πρώτη έκδοσή του το 1999. Το κύμα αδυναμίας που καταγράφεται στις αγορές ομολόγων —από τη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία έως την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες— αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της G7 αυτή την εβδομάδα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η νέα άνοδος του πετρελαίου, με το Brent να κινείται πλέον πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι προοπτικές συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν απομακρυσμένες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.