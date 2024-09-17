Την τελευταία επικοινωνία που είχε με την επιφάνεια το υποβρύχιο Titan πριν εκραγεί στα βάθη του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού – παρασύροντας στον θάνατο τα πέντε μέλη του, λάτρεις τις εξερεύνησης και της περιπέτειας - δόθηκε στη δημοσιότητα ως μέρος της ακρόασης του Λιμενικού Σώματος τη Δευτέρα για τις συνθήκες της αποτυχημένης αποστολής και τα αίτια της τραγωδίας.

Το πρωί της 18ης Ιουνίου το 2023, το υποβρύχιο Titan καταδύθηκε στο ναυάγιο του Τιτανικού με πέντε άτομα να επιβαίνουν στο σκάφος. Ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψει το απόγευμα στο καναδικό ερευνητικό σκάφος υποστήριξης, Polar Prince, που βρισκόταν στην επιφάνεια περίπου 900 ναυτικά μίλια ανατολικά του Cape Cod, στη Μασαχουσέτη.

Περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά αφότου ο Τιτάνας καταδύθηκε, το Polar Prince έχασε την επαφή μαζί του και ειδοποίησε την Ακτοφυλακή. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένα θρίλερ και μια διεθνής επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

«Όλα καλά εδώ» - Οι τελευταίοι διάλογοι

Γύρω στις 10 το πρωί της 18ης Ιουνίου, το Polar Prince ρώτησε το πλήρωμα του Τιτάνα αν μπορούσαν να δουν το σκάφος υποστήριξης στην οθόνη του υποβρυχίου.

Το σκάφος υποστήριξης έκανε την ίδια ερώτηση στο πλήρωμα επτά φορές σε διάστημα επτά λεπτών. Το πλήρωμα του Titan έστειλε στη συνέχεια το «k», που σημαίνει ότι ζητούσε έλεγχο επικοινωνίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Independent, το Polar Prince επανέλαβε την ερώτησή του άλλες τρεις φορές πριν γράψει: «Χρειάζομαι καλύτερη επικοινωνία με εσάς». Το πλήρωμα του υποβρυχίου απάντησε τελικά «ναι» στις 10.14 π.μ. πριν προσθέσει: «Όλα καλά εδώ».

Στις 10.47 π.μ. χάθηκε η επικοινωνία μεταξύ των δύο σκαφών.

Δείτε το συγκλονιστικό animation με την έκρηξη στο υποβρύχιο Titan

Το Λιμενικό Σώμα αποκάλυψε επίσης αστοχίες που αντιμετώπιζε το υποβρύχιο κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών του καταδύσεων, πολύ πριν ξεκινήσει για το σημείο του ναυγίου του Τιτανικού.

Ο Tony Nissen, πρώην διευθυντής μηχανικών της OceanGate, κατέθεσε ότι το υποβρύχιο χτυπήθηκε από κεραυνό το 2018, προκαλώντας μερική ζημιά στο κύτος.

Το επόμενο έτος, αφού διαπίστωσε ότι οι ακουστικές δοκιμές δεν έβγαιναν «καθαρές», αντιτάχθηκε σε μια αποστολή στην τοποθεσία του Τιτανικού. Αφού αρνήθηκε να δώσει την έγκρισή του, απολύθηκε.

Όταν ρωτήθηκε εάν υπήρχε «πίεση» για να ξεκινήσει το υποβρύχιο τις καταδύσεις, ο Nissen είπε: «100 τοις εκατό».

Οι πέντε επιβαίνοντες που βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στο Titan ήταν ο Βρετανο-Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταούντ και ο γιος του Σουλέμαν, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντιγκ, ο Γάλλος ναυτιλιακός ειδικός Πολ-Ανρί Ναρζολέ και ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OceanGate, Στόκτον Ρας.

