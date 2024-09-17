Η αμερικανική εταιρεία Meta – στην οποία ανήκουν το Facebook, το Instagram και το WhatsApp—ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι απαγορεύει στα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης να έχουν πρόσβαση στις πλατφόρμες της σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε «ενέργεια ξένης παρέμβασης».

Η απαγόρευση αυτή ανακοινώθηκε λίγες ημέρες αφού ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είχε καταγγείλει τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες του ρωσικού μέσου ενημέρωσης Russia Today (RT), το οποίο, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, έχει μετατραπεί σε «παρακλάδι» των ρωσικών υπηρεσιών Πληροφοριών.

«Έπειτα από προσεκτική σκέψη επεκτείναμε τις ενέργειές μας εις βάρος των ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης. Το Rossiya Segodnya, το RT και άλλες οντότητες πλέον αποκλείονται από τις πλατφόρμες μας παγκοσμίως εξαιτίας των ενεργειών ξένης παρέμβασης» στις οποίες επιδίδονται, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Meta.

Πριν περίπου 15 ημέρες οι αμερικανικές αρχές παρουσίασαν σειρά μέτρων που είχαν στόχο κυρίως τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων ποινικές διώξεις και κυρώσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις απόπειρες παρέμβασης στις αμερικανικές εκλογές, για τις οποίες κατηγορούν τη Ρωσία.

Το RT, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2005, θεωρείται από τους Δυτικούς όργανο προπαγάνδας του Κρεμλίνου.

Από την πλευρά του το δίκτυο έχει σχολιάσει ειρωνικά τις αμερικανικές ενέργειες και έχει κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι το εμποδίζουν να λειτουργήσει σαν δημοσιογραφικός οργανισμός.

Σε ανάρτησή της στο Telegram την Παρασκευή η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα είχε σχολιάσει: «Πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο επάγγελμα στις ΗΠΑ: ειδικός στις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

