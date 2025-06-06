Του Γιάννη Χανιωτάκη

Αυξανόμενες αντιδράσεις προκαλούν στους κόλπους του βρετανικού κοινοβουλίου η πρόταση νόμου για τη νομιμοποίηση του υποβοηθούμενου θανάτου στην Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με το BBC.

Το νομοσχέδιο είχε λάβει τη στήριξη 330 βουλευτών κατά την πρώτη ανάγνωσή του στη Βουλή των Κοινοτήτων το περασμένο έτος, εξασφαλίζοντας πλειοψηφία 55 ψήφων. Η στήριξη προήλθε από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα, χωρίς κομματική γραμμή.

Ωστόσο, τουλάχιστον δώδεκα βουλευτές που το υποστήριξαν ή απείχαν το Νοέμβριο έχουν δηλώσει τώρα ότι είναι πιθανό να καταψηφίσουν.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ενήλικες σε τελικό στάδιο ασθένειας, με προσδόκιμο ζωής μικρότερο των έξι μηνών, θα μπορούν να λάβουν ιατρική βοήθεια για να θέσουν τέλος στη ζωή τους. Για την έγκριση της διαδικασίας η σύμφωνη γνώμη δύο ανεξάρτητων γιατρών και ενός δικαστή.

Προβλέπεται επίσης περίοδος αναμονής επτά ημερών μετά την έγκριση ιατρικής και επιπλέον 14 ημέρες μετά τη δικαστική, πριν χορηγηθεί η φαρμακευτική δόση που θα επιφέρει τον θάνατο.

Οι γιατροί θα πρέπει να δηλώνουν σίγουροι πως ο ασθενής δεν τελεί υπό πίεση. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι κάποιο τρίτο πρόσωπο ασκεί πίεση στον ασθενή, θα επισύρεται ποινή κάθειρξης 14 ετών.

Η πρόταση νόμου εξαιρείται από το δικαίωμα του υποβοηθούμενου ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας ή αναπηρία που επηρεάζει τη λήψη.

Οι βουλευτές μπορούν να ψηφίσουν ελεύθερα επί του θέματος, με βάση τη συνείδησή τους, αντί να ακολουθήσουν μια κομματική γραμμή.

Πηγή: skai.gr

