Υπουργός Υγείας Γαλλίας: Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν ο χανταϊός έχει μεταλλαχθεί

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, δήλωσε ότι «υπάρχουν ακόμη πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον χανταϊό» και πως «δεν γνωρίζουμε αν έχει μεταλλαχθεί».

«Υπάρχουν πράγματα που ακόμη δεν γνωρίζουμε» σχετικά με την εστία του χανταϊού, παραδέχθηκε ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης η Γαλλίδα υπουργός Υγείας.

«Δεν έχουμε ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα από την αλληλούχιση του ιού (…) Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτός ο ιός δεν έχει μεταλλαχθεί», διευκρίνισε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι έχουν πλέον επιβεβαιωθεί 11 κρούσματα, εκ των οποίων τα τρία θανατηφόρα, καθώς ένας Ισπανός επιβάτης που απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, διαγνώστηκε θετικός στον ιό.

Ο επιβάτης που αποτελεί το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού νοσηλεύεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη, όπου παραμένουν επίσης σε καραντίνα ακόμη 13 Ισπανοί που απομακρύνθηκαν την Κυριακή από το πλοίο και οι οποίοι έχουν βρεθεί αρνητικοί στον ιό.

Μετά την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης όλων των επιβατών και μεγάλου μέρους του πληρώματος, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius κατευθύνεται πλέον προς την Ολλανδία, όπου θα υποβληθεί σε διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος βρισκόταν στη Μαδρίτη, δήλωσε ότι και τα 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορούν επιβάτες ή μέλη του πληρώματος του MV Hondius, συμπεριλαμβανομένων τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Τα εννέα από τα 11 κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί ως λοιμώξεις από τον ιό Andes, στέλεχος του χανταϊού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.