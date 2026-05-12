Συναγερμός στην Ιταλία για ύποπτο κρούσμα χανταϊού

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιταλία μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος χανταϊού σε 25χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπαλαντσάνι της Ρώμης.

Ο 25χρονος από την περιοχή της Καλαβρίας, στη νότια Ιταλία, είχε τεθεί σε καραντίνα αφού ταξίδεψε με πτήση της ολλανδικής KLM μαζί με γυναίκα που αργότερα πέθανε από λοίμωξη χανταϊού, αναφέρει το ANSA.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είχε εμφανιστεί καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για το ξεκίνημα μιας ευρύτερης επιδημίας χανταϊού, χωρίς να; αποκλείει, ωστόσο, την εμφάνιση και άλλων κρουσμάτων.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευρύτερη επιδημία, αλλά φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει», σημείωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, μιλώντας δίπλα στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στη Μαδρίτη.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του ιού, «είναι πιθανό να δούμε περισσότερες περιπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής υπάρχουν επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων του χανταϊού και δύο ύποπτα: ο Ολλανδός που πέθανε πριν υποβληθεί σε τεστ και ένας άνδρας ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται στο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου δεν υπάρχουν τεστ.

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές έκαναν λόγο για 22 ταυτοποιημένες επαφές στη χώρα, ενώ ζήτησαν από τους πολίτες να μην πανικοβληθούν.

