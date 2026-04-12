Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Βρετανίας: «Μη διαπραγματεύσιμες» οι βάσεις μας στην Κύπρο

Το καθεστώς των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, δήλωσε ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας Αλ Καρνς, στην εφημερίδα The Telegraph.

Σε αποκλειστική του συνέντευξη, ο Καρνς επέμεινε ότι η παραχώρηση της κυριαρχίας επί του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας αποκλείεται κατά τη διάρκεια των επικείμενων κρίσιμων συνομιλιών με την κυπριακή κυβέρνηση.

«Πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς σε αυτό: το νομικό καθεστώς των περιοχών των κυρίαρχων βάσεων είναι ακλόνητο», δήλωσε ο πρώην ανώτερος αξιωματικός των Βασιλικών Πεζοναυτών.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και drones προς την Κύπρο -η οποία φιλοξενεί τόσο βρετανικές όσο και αμερικανικές δυνάμεις- ως αντίποινα για τη στρατιωτική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Οι ανησυχίες για την ασφάλεια εντάθηκαν περαιτέρω όταν ένα drone αυτοκτονίας προσέκρουσε σε υπόστεγο που στέγαζε δύο αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη U2 στη βάση RAF στο Ακρωτήρι.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε σχέδια για επαναδιαπραγμάτευση του μέλλοντος των «αποικιακών» βάσεων της Βρετανίας, μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Μιλώντας σε σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ τον περασμένο μήνα, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Όταν τελειώσει αυτή η ατυχής κατάσταση στην Κύπρο, πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς των βρετανικών βάσεων... το καθεστώς και το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο».

Σύμφωνα με το σχέδιο που ενδέχεται να εξετάζει η Λευκωσία, οι δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα περιέρχονταν στην Κύπρο, αλλά στη συνέχεια θα εκμισθώνονταν πίσω στη Βρετανία για συνεχή χρήση.

Αντί να ανοίξει μια συζήτηση για τις βάσεις και τα γύρω εδάφη, ο Καρνς πιστεύει ότι η καλύτερη πορεία δράσης είναι η συνεργασία με τη Λευκωσία για τη διασφάλιση της άμυνας του νησιού.

«Αυτό που βλέπουμε λόγω της απειλής που έχει προκύψει, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, είναι οι Κύπριοι, οι Βρετανοί και άλλοι σύμμαχοι να ενώνονται για να εργαστούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την προάσπιση των δυνατοτήτων εδώ», δήλωσε ο Καρνς.

«Πιστεύω ότι θα δούμε πολλά θετικά στοιχεία. Μπορούμε να κατανοήσουμε κάποιες από τις τριβές, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η νομική βάση αυτών των κυρίαρχων εδαφών είναι μη διαπραγματεύσιμη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.