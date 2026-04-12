Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονταν σε εξέλιξη εχθές στο Πακιστάν -που οδήγησαν τελικά σε ναυάγιο- άνθρωποι σε πολλές χώρες συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις τόσο υπέρ όσο και κατά του πολέμου στο Ιράν.

Σε συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ χθες το βράδυ, άνθρωποι ανέμιζαν ισραηλινές σημαίες και κρατούσαν πλακάτ που ζητούσαν τον τερματισμό του πολέμου. «Οι ξένες βόμβες δεν απελευθερώνουν κανέναν», έγραφε ένα πλακάτ, ενώ ένα άλλο ανέφερε «όχι άλλο τάισμα της πολεμικής μηχανής».

Ο Ούρι Βέλτμαν, που συμμετείχε στη διαδήλωση, δήλωσε στο Reuters ότι οι σημερινοί ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ «μας υπόσχονται μια πραγματικότητα ατέλειωτου πολέμου, αν όχι στη Γάζα, τότε στο Ιράν και αν όχι στο Ιράν, τότε στον Λίβανο».

Συγκέντρωση για τον τερματισμό του πολέμου διεξήχθη επίσης εχθές στο Παρίσι, με διαδηλωτές να ανεμίζουν ιρανικές σημαίες και πολλούς εξ αυτών να σχηματίζουν με τα χέρια τους το σήμα της ειρήνης. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, η Χίβα Μοχάμαντ δήλωσε στο Reuters ότι ο βομβαρδισμός του Ιράν είναι «κακή εξέλιξη», προσθέτοντας ότι η αλλαγή στη χώρα πρέπει «να έρθει από μέσα».

«Καμία βόμβα και κανένας πόλεμος δεν μπορούν να αλλάξουν το γεγονός ότι το Ιράν πρέπει να απελευθερωθεί από τον ίδιο του τον λαό και τη δική του αντίσταση», πρόσθεσε.

Σε διαδήλωση έξω από το αμερικανικό προξενείο στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής την Παρασκευή, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «κάτω τα χέρια από το Ιράν» και ανέμιζαν ιρανικές σημαίες. Ένα άλλο πλακάτ έγραφε: «Ο Τραμπ πρέπει να φύγει!»

Παρόμοια εικόνα και στο Ντίρμπορν του Μίσιγκαν την Παρασκευή, όπου άνθρωποι ανέμιζαν λιβανέζικες σημαίες. Μία γυναίκα κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «Το Ισραήλ δολοφόνησε αυτό το παιδί», δίπλα σε μια εικόνα ενός μικρού αγοριού.

Αντίθετα, στο Πλέινο του Τέξας πραγματοποιήθηκε εχθές διαδήλωση κατά του σημερινού ιρανικού καθεστώτος, με τους συγκεντρωμένους να ανεμίζουν σημαίες της προεπαναστατικής περιόδου του Ιράν, καθώς και αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες.

Στη Βηρυτό του Λιβάνου, εν τω μεταξύ, συγκεντρωμένοι ανέμιζαν το Σάββατο σημαίες της Χεζμπολάχ και του Λιβάνου, με τους διαδηλωτές που μίλησαν στο Reuters να εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό την υποστήριξή τους στην υποστηριζόμενη από το Ιράν ένοπλη οργάνωση.

«Σε αυτή τη γη όπου πεθαίνουμε, όπου τα σπίτια καταστρέφονται πάνω στα κεφάλια μας και τα κεφάλια των παιδιών μας, κανείς δεν θα μας είχε απλώσει χείρα βοηθείας αν δεν υπήρχε αυτή η αντίσταση. Κανείς δεν θα ερχόταν ποτέ σε εμάς ούτε θα διαπραγματευόταν μαζί μας αν δεν υπήρχε η αντίσταση», δήλωσε ο Μοχάμεντ Τζάμπερ, σύμφωνα με το Reuters.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.