ΕΕ: «Απαραίτητη» η διπλωματία για να λυθούν τα ζητήματα στη Μέση Ανατολή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πεπεισμένη πως η διπλωματία είναι «απαραίτητη προκειμένου να επιλυθούν όλα τα θέματα που εκκρεμούν» στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ανουάρ ελ Ανούνι, εκπρόσωπος της ΕΕ για εξωτερικές υποθέσεις, μετά την αποτυχία των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Χαιρετίζουμε το Πακιστάν για τις προσπάθειές του διαμεσολάβησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, δεδομένου του εύρους των συμφερόντων και ανησυχιών της, σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους της», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

