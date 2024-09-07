Οι αρχές του Παναμά απέλασαν χθες 130 μετανάστες από την επικράτεια του κράτους της κεντρικής Αμερικής, όπου εισήλθαν μέσω της επικίνδυνης διέλευσης της ζούγκλας του Νταριέν, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Πρόκειται για την πρώτη απέλαση του είδους εκτός της ηπείρου της Αμερικής στο πλαίσιο της συμφωνίας και την τέταρτη κατά σειρά αφότου υπογράφτηκε η συμφωνία αυτή τον Ιούλιο.

Ο διευθυντής της παναμαϊκής υπηρεσίας μετανάστευσης Ρόγερ Μοχίκα δήλωσε σε ΜΜΕ ότι οι μετανάστες απελάθηκαν διότι βρίσκονταν στη χώρα «παράτυπα», με πτήση τσάρτερ που έχει προορισμό το Νέο Δελχί.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ουάσιγκτον δεσμεύτηκε να διαθέσει πάνω από έξι εκατομμύρια δολάρια για να επαναπατριστούν μετανάστες που διέσχισαν τη ζούγκλα του Νταριέν.

«Οι ΗΠΑ εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους στην κυβέρνηση του Παναμά για την υποστήριξή της», ανέφερε η Μάρλεν Πινιέιρο, επιτετραμμένη για την αμερικανική ασφάλεια στην κεντρική Αμερική της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE). «Η παράτυπη μετανάστευση δεν μπορεί να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Σε πρώτη φάση απελάθηκαν μετανάστες με ποινικό μητρώο, όμως η συμφωνία αφορά στην πράξη οποιονδήποτε εισέρχεται στην επικράτεια του Παναμά μέσω της ζούγκλας του Νταριέν.

Η ζώνη αυτή 266 χιλιομέτρων, που αποτελεί φυσικό σύνορο της Κολομβίας και του Παναμά, μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια σε πέρασμα για εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που προσπαθούν να φθάσουν στην επικράτεια των ΗΠΑ διασχίζοντας την κεντρική Αμερική και κατόπιν το Μεξικό.

Από τον Ιανουάριο, πάνω από 240.000 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους υπήκοοι της Βενεζουέλας, αλλά και του Ισημερινού, της Αϊτής, της Κούβας, καθώς και κάποιων χωρών της Ασίας και της Αφρικής, διέσχισαν την αφιλόξενη και ορεινή ζούγκλα, τομέα που λυμαίνονται συμμορίες οι οποίες τους εκβιάζουν ή τους ληστεύουν.

Πολλοί υπέστησαν βίαιη μεταχείριση και κάποιοι έχασαν τη ζωή τους.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στην Κολομβία, τις διελεύσεις οργανώνουν κι επιβλέπουν ομάδες κακοποιών.

