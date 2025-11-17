Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι τάσσεται υπέρ της ιδέας οι ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσουν να δοθούν στη δημοσιότητα τα αρχεία για τον Τζέφρι Επστάιν, πλούσιο χρηματομεσίτη και διαβόητο σεξουαλικό αρπακτικό -- παρότι μέχρι τώρα εναντιωνόταν.

«Οι ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή πρέπει να ψηφίσουν να δημοσιοποιηθεί ο φάκελος του Επστάιν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε κι επειδή είναι καιρός να αφήσουμε πίσω μας αυτή την απάτη των δημοκρατικών», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα εξετάσει εντός της εβδομάδας πρόταση νόμου που θα υποχρεώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα όλο το υλικό που διαθέτει για την υπόθεση Επστάιν.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη δημοσιοποιήσει δεκάδες χιλιάδες σελίδες για τον ‘Επστάιν’ και αφορούν διάφορους δημοκρατικούς» και τη «σχέση τους με τον Επστάιν», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας τα ονόματα «Μπιλ Κλίντον, Ριντ Χόφμαν, Λάρι Σάμερς κ.λπ.».

Η σημαντική αλλαγή στη στάση του Τραμπ έρχεται καθώς δεκάδες Ρεπουμπλικάνοι έδειξαν ότι ήταν πρόθυμοι να απομακρυνθούν από τις τάξεις τους και να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των εγγράφων.

Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου φαίνεται να έχουν αρκετές ψήφους για να περάσει από τη Βουλή. Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν υποστηρίξει τη νομοθεσία. Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, συν-εισηγητής του νομοσχεδίου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ABC News την Κυριακή ότι έως και 100 Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν υπέρ αν και δεν είναι σαφές εάν θα περάσει και από τη Γερουσία.

Γνωστός ως Νόμος περί Διαφάνειας των Αρχείων Επστάιν, ο στόχος του νομοσχεδίου είναι να υποχρεώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει όλα τα μη διαβαθμισμένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και ερευνητικό υλικό που συνδέεται με τον καταδικασμένο Τζέφρι Επστάιν.

Ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες πως προσπαθεί να αποκρύψει διαστάσεις της υπόθεσης που τον αφορούν προσωπικά - κάτι που διαψεύδει. Η στάση του δίχασε το ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, συνήθως απόλυτα πιστό σ’ αυτόν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε αποστάσεις όταν δεν καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον μέχρι πρότινος αφοσιωμένων συμμάχων του στο κίνημα MAGA, όπως ιδίως η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Το σαββατοκύριακο απέσυρε την υποστήριξή του στην υποψηφιότητά της ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

«Ορισμένα ‘μέλη’ του ρεπουμπλικανικού κόμματος ‘χρησιμοποιούνται’» και «δεν μπορούμε να αφήσουμε να γίνεται αυτό», πέταξε ο πρόεδρος.

Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής «μπορεί να έχει όλα όσα δικαιούται από νομική άποψη, δεν με νοιάζει!», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας την τελευταία πρόταση με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση.

