Τον Νοέμβριο του 2018, ο Στιβ Μπάνον, πρώην επικεφαλής στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζοντας μια ομιλία του στην Oxford Union.

Η εκδήλωση διακόπηκε από εκατοντάδες διαδηλωτές, και ο Μπάνον — ο οποίος επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση το ίδιο βράδυ — έστειλε email στον Τζέφρι Επστάιν γράφοντας: «Οι διαδηλωτές καθυστέρησαν την ομιλία, δεν νομίζω ότι θα προλάβω την πτήση, είμαστε καθ’ οδόν προς το Χίθροου».

Ο Επστάιν του απάντησε: «Υπάρχει μια πτήση της Gulf Air στις 9:50 με στάση στο Μπαχρέιν». Ο Μπάνον ανταπέδωσε: «Είσαι καταπληκτικός βοηθός».

Τα μηνύματα δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη μαζί με περισσότερες από 20.000 σελίδες εγγράφων από την περιουσία του Επστάιν, του εκλιπόντος καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα και απαξιωμένου χρηματοδότη.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή εποπτείας των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα, μεταξύ άλλων, ένα iMessage chat στο οποίο το όνομα του Μπάνον είναι καλυμμένο. Το BBC, ωστόσο, κατάφερε να ταυτοποιήσει ότι πρόκειται για εκείνον, διασταυρώνοντας ημερομηνίες, τοποθεσίες και γεγονότα.

Για παράδειγμα, σε άλλο σημείο ο Επστάιν αναφέρει την πιθανότητα να ναυλώσει αεροσκάφος από τη Σκωτία για τον «αφανή» συνομιλητή του και τον συγχαίρει για την «οξφορδιανή προφορά του». Είναι γνωστό ότι ο Μπάνον συμμετείχε στο συνέδριο News Xchange στο Εδιμβούργο στις 14 Νοεμβρίου και μίλησε στην Oxford Union δύο ημέρες αργότερα.

«Θα φροντίσω να σε προσέξουν»

Ο Μπάνον υπήρξε από τους στενότερους συμβούλους του Τραμπ στην πορεία προς τις εκλογές του 2016 και στις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης Τραμπ, προτού παραιτηθεί από τον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο του 2017.

Έχει αναγνωρίσει ότι εργαζόταν σε ένα ντοκιμαντέρ για τον Επστάιν πριν από τον θάνατό του και ότι διαθέτει περίπου 15 ώρες υλικού. Σε ζωντανή ηχογράφηση του podcast του νωρίτερα φέτος δήλωσε: ««Θα κυκλοφορήσουμε το ντοκιμαντέρ, μια σειρά πέντε επεισοδίων, μέσα στο επόμενο έτος – στις αρχές του χρόνου».

Ωστόσο, τα νέα έγγραφα δείχνουν ότι η σχέση του Μπάνον με τον Επστάιν δεν περιοριζόταν στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ, καθώς ο καταδικασμένος παιδόφιλος συχνά εμφανίζεται να λειτουργεί σαν προσωπικός του βοηθός.

Λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό με την ομιλία στην Οξφόρδη και την πτήση, ο Επστάιν του είχε γράψει: «Πώς σου φαίνεται που έχεις τον πιο ακριβοπληρωμένο ταξιδιωτικό πράκτορα στην ιστορία;»

Ο Μπάνον τον ευχαρίστησε: ««Είσαι πολύ καλός βοηθός», με τον Εστάιν να απαντά: «Μασάζ. Δεν περιλαμβάνονται».

Σε άλλο μήνυμα, αναφερόμενος σε ταξίδι προς «AD» —πιθανότατα το Άμπου Ντάμπι—, ο Επστάιν είπε στον Μπάνον: «Θα φροντίσω να σε προσέξουν καλά».

Τα μηνύματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν επίσης ότι Μπάνον και Έπσταϊν συζητούσαν για τη βρετανική πολιτική το 2018.

Την ίδια ημέρα που μίλησε στην Oxford Union, ο Μπάνον έγραψε στον Επστάιν: «Με τράβηξαν στο θέμα του Brexit σήμερα το πρωί μαζί με τον Νάιτζελ, τον Μπόρις και τον Ρις-Μογκ».

Και, αναφερόμενος τότε στη βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι, συμπλήρωσε: «Τα παιδιά προσπαθούν να προχωρήσουν. Ίσως σήμερα/αύριο…»

Ο Επστάιν τον συμβούλευσε: «Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να μείνεις όσο περισσότερο μπορείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να δουν ότι δεσμεύεσαι».

Λίγο αργότερα ρώτησε: «Θα επιβιώσει η Τερέζα Μέι;» Ο Μπάνον απάντησε: «Δεν βλέπω πώς, ΑΛΛΑ οι τύποι εδώ δεν έχουν κότσια», προσθέτοντας: «Κάποιος πρέπει να αναλάβει: Ο Μπόρις;»

Τελικά η Τερέζα Μέι απομακρύνθηκε τον Μάιο του 2019, αφού είχε επιβιώσει από δύο ψηφοφορίες δυσπιστίας τον Δεκέμβριο του 2018.

Εκπρόσωπος του Reform UK είπε στο BBC πως ο Νάιτζελ Φάρατζ δεν έχει βρεθεί ποτέ σε σύσκεψη με τον Στιβ Μπάνον, τον Τζέικομπ Ρις-Μογκ και τον Μπόρις Τζόνσον», ενώ δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε τέτοια συνάντηση.

Την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ αναμένεται ψηφοφορία για το αν το υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία σχετικά με την έρευνά του για τον Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Το ενδιαφέρον για τις επαφές του Επστάιν με ισχυρές προσωπικότητες αναζωπυρώθηκε ξανά μετά τη δημοσιοποίηση άνω των 20.000 σελίδων εγγράφων από την περιουσία του. Κάποια από αυτά αναφέρουν και τον Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ο Τραμπ ήταν φίλος του Επστάιν επί χρόνια, αλλά ισχυρίζεται ότι διέρρηξαν τις σχέσεις τους στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δύο χρόνια πριν τη σύλληψη του Επστάιν.

