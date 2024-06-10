Τα εκλογικά αποτελέσματα στην Ιταλία επιβεβαίωσαν τα exit poll και τις προβολές επί πραγματικών ψήφων.

Το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι έλαβε το 28,8% των ψήφων και παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη, με αύξηση σχεδόν τριών μονάδων σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2022.

Οι δυο σύμμαχοί του, η Φόρτσα Ιτάλια με επικεφαλής τον Αντόνιο Ταγιάνι και η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι κατέγραψαν ποσοστά 9,7% και 9,1% αντιστοίχως. Ο Σαλβίνι μέχρι την παραμονή της ψηφοφορίας δήλωνε σίγουρος ότι η Λέγκα θα παρέμενε η δεύτερη πολιτική δύναμη του κυβερνητικού συνασπισμού και τώρα είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει έντονη εσωκομματική αμφισβήτηση.

Σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, το μήνυμα της κάλπης ήταν θετικό για το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα της Έλι Σλάιν. Εξασφάλισε το 24,3% των ψήφων, με άνοδο τεσσάρων μονάδων σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές.

Αντίθετα, το κίνημα Πέντε Αστέρων, με επικεφαλής των πρώην πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, είναι ο μεγάλος χαμένος της εκλογικής αυτής αναμέτρησης. Από το 15,4% των εθνικών εκλογών του 2022, «καταποντίστηκε» στο 9,9%. Μια από τις κύριες αιτίες, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, είναι η κατάργηση από την κυβέρνηση Μελόνι των μέτρων στήριξης για ανέργους και χαμηλοεισοδηματίες, που είχε εγκρίνει η κυβέρνηση των «πεντάστερων».

Ικανοποίηση, αντίθετα, επικρατεί στη συμμαχία αριστεράς και οικολόγων, η οποία εξασφάλισε ποσοστό 6,6% διπλασιάζοντας σχεδόν το ποσοστό της μέσα στα τελευταία δυο χρόνια. Η κεντρώα συμμαχία Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης και το μετριοπαθές κόμμα Azione (Δράση) δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το όριο του 4% και μένουν κατά συνέπεια εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Είμαι υπερήφανη για το αποτέλεσμά μας και για εκείνο των συμμάχων μας. Πρέπει να έχουμε επίγνωση της ευθύνης που έχουμε αναλάβει. Το πολιτικό σύστημα γίνεται και πάλι διπολικό και αυτό είναι μια καλή είδηση. Υπάρχουν οράματα που αντιπαρατίθενται και ζητάμε από τους πολίτες να επιλέξουν», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι από το «στρατηγείο του κόμματος της σε γνωστό ξενοδοχείο της Ρώμης.

«Πρόκειται για εντυπωσιακό αποτέλεσμα, είμαστε το κόμμα που σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο. Η απόσταση που μας χωρίζει από τα Αδέλφια της Ιταλίας μειώνεται και νιώθουμε όλο και περισσότερο την ανάγκη και την ευθύνη να δώσουμε ζωή σε μια εναλλακτική πολιτική πρόταση για την διακυβέρνηση της χώρα μας», υπογράμμισε από την μεριά της η γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν.

Είναι σαφές, όπως υπογραμμίζουν οι αναλυτές, ότι σε αντίθεση με άλλες, μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ιταλία η χθεσινή ψήφος δεν δημιουργεί προβλήματα, αλλά ενισχύει την σταθερότητα της κυβέρνησης, ενώ «ανακατεύει την τράπουλα» της αντιπολίτευσης, δίνοντας ρόλο βασικής σημασίας στους «δημοκρατικούς».

