Πολωνία: Το κόμμα του Τουσκ νικητής των ευρωεκλογών

Το κεντρώο φιλοευρωπαϊκό κόμμα του πρωθυπουργού της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο Συνασπισμός των Πολιτών (ΚΟ), είναι ο νικητής των ευρωεκλογών έχοντας συγκεντρώσει το 37,1% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της εκλογικής επιτροπής που μετέδωσαν τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης.

Το κυριότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το εθνικιστικό λαϊκιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη, το οποίο βρισκόταν επί οκτώ χρόνια στην εξουσία μέχρι στις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, συγκέντρωσε 36,2%.

Το ακροδεξιό ευρωσκεπτικιστικό Konfederacja (Συνομοσπονδία) συγκεντρώνει το 12,1% των ψήφων.

Οι δύο σύμμαχοι του Ντόναλντ Τουσκ στην πολωνική κυβέρνηση, ο Τρίτος Δρόμος και η Αριστερά, εξασφαλίζουν αντίστοιχα 6,9% και 6,3% των ψήφων αντίστοιχα.

Η συμμετοχή στην ψηφοφορία ανήλθε σε 40,7%.

«Η Πολωνία απέδειξε ότι η δημοκρατία, η ειλικρίνεια και η Ευρώπη θριαμβεύουν»

Ο Πολωνός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η χώρα του προσφέρει μια «αχτίδα ελπίδας» για την Ευρώπη, σε αντίθεση με την «τρομερή θλίψη» της Γαλλίας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων επιβεβαίωσαν μια σαφή άνοδο των εθνικιστικών και ριζοσπαστικών κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια πικρή οπισθοδρόμηση για τους ηγέτες των δύο βασικών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανακοίνωσε τη διάλυση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

«Αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία στη Γερμανία δεν έχουν κανένα λόγο να είναι ικανοποιημένοι. Όσοι βρίσκονται στην εξουσία στη Γαλλία έχουν λόγους να είναι τρομερά λυπημένοι», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των exit poll στο Πολωνία.

Από την άλλη πλευρά, «η Πολωνία απέδειξε ότι η δημοκρατία, η ειλικρίνεια και η Ευρώπη θριαμβεύουν», πρόσθεσε.

«Σήμερα δείξαμε ότι είμαστε ένας φάρος ελπίδας για την Ευρώπη. Σήμερα, και δεν είναι πλέον σύνθημα ή παρηγοριά για τις πληγωμένες πολωνικές ψυχές, είναι προφανές για όλη την Ευρώπη: είμαστε ο ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σχολίασε ο Τουσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

