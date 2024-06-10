Μια νέα προεκλογική εκστρατεία αρχίζει στη Γαλλία για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μετά την ιστορική νίκη της άκρας δεξιάς στις ευρωεκλογές χθες, Κυριακή, μια κίνηση πόκερ που βυθίζει τη χώρα σε βαθιά πολιτική ασάφεια.

Οι τρεις εβδομάδες αστραπή αρχίζουν πριν από τον πρώτο γύρο στις 30 Ιουνίου και έπειτα το δεύτερο στις 7 Ιουλίου, ακριβώς πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (26 Ιουλίου - 11 Αυγούστου).

Μπροστά στην «άνοδο των εθνικιστών», ο αρχηγός του κράτους εξήγησε ότι θέλει «να ξαναδώσει» στους Γάλλους τη δυνατότητα «να επιλέξουν δια της ψήφου το κοινοβουλευτικό μέλλον μας» ανακοινώνοντας τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, της κάτω βουλής του κοινοβουλίου.

Είναι ένας «κεραυνός», όσο και «κίνηση πόκερ», τη στιγμή που «υπάρχει πολύ ισχυρή βούληση εκ μέρους των Γάλλων να τιμωρήσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας», υπογραμμίζει η δημοσκόπος Σελίν Μπρακ, γενική διευθύντρια του ινστιτούτου Odoxa.

Διότι η τιμωρητική ψήφος έφθασε σε ποσοστά ρεκόρ. Με επικεφαλής τον Ζορντάν Μπαρντελά, το ψηφοδέλτιο του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) θριάμβευσε με 32% των ψήφων, μακράν μπροστά από την υποψήφια του Μακρόν Βαλερί Αγιέ (14,5%) και το ψηφοδέλτιο του σοσιαλιστή Ραφέλ Γκλυκσμάν (14%).

Με τη διάλυση της βουλής, ο Εμανουέλ Μακρόν βάζει «ένα εξαιρετικά παρακινδυνευμένο στοίχημα», έστω κι αν «θα υπάρξουν ασφαλώς πολύ διαφορετικές συμπεριφορές των ψηφοφόρων» ανάμεσα στις βουλευτικές και τις ευρωπαϊκές εκλογές, εκτιμά ο ιστορικός Ζαν Γκαρίγκ. «Αυτές οι εκλογές θα θέσουν τους Γάλλους ενώπιον του τετελεσμένου: θέλουμε μια κυβέρνηση RN;».

Ο Συναγερμός είναι «έτοιμος να ασκήσει την εξουσία», υποστήριξε χθες, Κυριακή, η Μαρίν Λεπέν, πριν από μια συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου με τον Ζορντάν Μπαρντελά σε σχήμα που μιμείται ένα υπουργικό συμβούλιο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν από την πλευρά του συγκάλεσε το βράδυ την κυβέρνηση. Ο αρχηγός του κράτους πρόκειται να μεταβεί σήμερα σε εκδηλώσεις στο κέντρο της χώρας, όμως υποσχέθηκε να μιλήσει αυτή την εβδομάδα σχετικά με «τον προσανατολισμό» που θεωρεί «σωστό για το έθνος».

«Ο πρόεδρος πήρε την πρωτοβουλία για κάτι που έμοιαζε σε όλους αναπόφευκτο», είπε ένα μέλος της κυβέρνηση, εξαιτίας της επίδοσης σχεδόν «40%» για «την άκρα δεξιά», υπογράμμισε προσθέτοντας τα ποσοστά του RN και του κόμματος Reconquête! (5,3%).

«Χτύπημα με ρόπαλο»

Ο Στεφάν Σεζουρνέ, υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής του κόμματος Αναγέννηση, απηύθυνε έκκληση για «την κινητοποίηση όλων των δημοκρατικών δυνάμεων».

«Πληρώνουμε και εδώ το λογαριασμό του μακρονισμού, απάντησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής των σοσιαλιστών Μπορίς Βαλό.

Ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε από την πλευρά του ότι «αναπτύχθηκε μια σχέση δυνάμεων» ανάμεσα στα κόμματα της αριστεράς μετά τις ευρωεκλογές με τη θέση που απέσπασε ο Ραφαέλ Γκλυκσμάν μπροστά από την υποψήφια της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI, ριζοσπαστική αριστερά) Μανόν Ομπρί (9,1% ως 10,1%).

Οι δηλώσεις θα εξετασθούν εξονυχιστικά στους κόλπους της αριστεράς η οποία το 2022 είχε εκλέξει 151 βουλευτές χάρη σε μια συμμαχία, τη Nupes, η οποία κατέρρευσε το περασμένο φθινόπωρο.

Θα μπορούσε άραγε να υπάρξει κάποια παρόμοια συνεννόηση; Η εξίσωση θα είναι δύσκολο να επιλυθεί καθώς η γαλλική αριστερά κατέρρευσε σ' αυτές τις ευρωεκλογές με ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε σοσιαλιστές και «ανυπότακτους» και με τους τελευταίους να έχουν ήδη αρχίσει από χθες, Κυριακή, την προεκλογική εκστρατεία τους με μια απρογραμμάτιστη συγκέντρωση στο Παρίσι.

Μερικοί στην LFI ελπίζουν σε μια συνεννόηση στην αριστερά για να επανεκλεγούν κατ' ελάχιστον οι απερχόμενοι βουλευτές της Nupes.

«Θα κάνουμε εκστρατεία για να πάμε στο Ματινιόν», το γαλλικό πρωθυπουργικό μέγαρο, δήλωσε ο συντονιστής της LFI Μανουέλ Μπομπάρ, ο οποίος υποστηρίζει τη συνέχιση «της πορείας συσπείρωσης που άρχισε» το 2022, μολονότι κατηγορεί το Σοσιαλιστικό Κόμμα ότι του «γύρισε την πλάτη».

Αναμένονται και άλλες τοποθετήσεις, ιδιαίτερα από το προεδρικό στρατόπεδο. Η απερχόμενη πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπρον-Πιβέ είναι προσκεκλημένη σήμερα το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό και ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, εν δυνάμει υποψήφιος για το 2027, εξακολουθεί να μην έχει αντιδράσει στις συνέπειες αυτών των εκλογών.

Στο μεταξύ, στην Εθνοσυνέλευση τα πάντα έχουν ανασταλεί. «Όλο το πρόγραμμα ακυρώθηκε. Είναι λίγο σαν χτύπημα με ρόπαλο. Κανένας δεν το είχε δει να έρχεται», λέει μια κοινοβουλευτική πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.