Η ρωσική κλιμάκωση αναγκάζει τον Τραμπ σε σκληρότερη στάση

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έτοιμος να περάσει στη «δεύτερη φάση» των κυρώσεων κατά της Ρωσίας σηματοδοτεί μια μετατόπιση στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου, καθώς μέχρι σήμερα είχε αποφύγει να προχωρήσει σε αυστηρότερα μέτρα, επενδύοντας στην προσωπική σχέση που –όπως υποστήριζε– διατηρεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και σε μια γρήγορη διπλωματική λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η στρατηγική αυτή, ωστόσο, δείχνει να μην αποδίδει, με τον Τραμπ να έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του για την απροθυμία της Μόσχας να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αντιθέτως, ο Πούτιν όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε στις προθεσμίες που είχε θέσει ο Τραμπ, αλλά προχώρησε σε κλιμάκωση των επιθέσεων, με αποκορύφωμα το τελευταίο χτύπημα στο Κίεβο, στη διάρκεια του οποίου επλήγη κυβερνητικό κτίριο.

«Είστε έτοιμος να περάσετε στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας;» ρώτησε δημοσιογράφος τον Αμερικανό πρόεδρο καθώς εκείνος έφευγε από τον Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσει το US Open στη Νέα Υόρκη.

«Ναι, είμαι», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιτεθεί επανειλημμένα φραστικά στον Βλαντίμιρ Πούτιν – ακόμη και πριν από λίγες ημέρες, όταν εκείνος εμφανίστηκε μαζί με άλλους ηγέτες στην Κίνα – χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα, την ώρα που η Ρωσία εντείνει τους βομβαρδισμούς της κατά της Ουκρανίας.

Αν και έχει επιβάλει «δευτερογενείς κυρώσεις» στην Ινδία και σε άλλες χώρες που συναλλάσσονται με τη Ρωσία, οι απειλές του να τιμωρήσει άμεσα τη Μόσχα δεν έχουν υλοποιηθεί, με τις προθεσμίες που ο ίδιος είχε θέσει να παρέρχονται χωρίς αποτέλεσμα.

Την Πέμπτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε τη σημασία της εντατικοποίησης της πίεσης στη Μόσχα αλλά και «σε όλες τις χώρες που έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία». «Η ρωσική οικονομία πιέζεται και το ίδιο ισχύει για τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της, και θα συνεχίσουμε μ’ αυτόν τον τρόπο», είπε, προσθέτοντας ότι «οι δευτερογενείς κυρώσεις και οι ειδικοί εμπορικοί δασμοί» μπορούν να συμβάλουν.

Τη στροφή του Ντόναλντ Τραμπ προς μια πιο σκληρή γραμμή κατά της Ρωσίας είχε ουσιαστικά προαναγγείλει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Μιλώντας την Κυριακή στην εκπομπή “Meet the Press” του NBC, ο Μπέσεντ τόνισε ότι ο Λευκός Οίκος είναι «έτοιμος να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία», επισημαίνοντας πως οι συντονισμένες κινήσεις ΗΠΑ και ΕΕ μπορούν να οδηγήσουν σε πλήρη κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας.

«Χρειαζόμαστε τους Ευρωπαίους εταίρους μας να μας ακολουθήσουν, γιατί αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ κινηθούν μαζί. «Τώρα βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου μεταξύ του πόσο μπορεί να αντέξει ο ουκρανικός στρατός και του πόσο καιρό μπορεί να αντέξει η ρωσική οικονομία; Αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ επιβάλουν περισσότερες κυρώσεις, περισσότερους δασμούς σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, τότε η ρωσική οικονομία θα βρεθεί σε πλήρη κατάρρευση και αυτό θα φέρει τον πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι μαζί με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο JD Βανς, είχαν «πολύ παραγωγική συνομιλία» την Παρασκευή με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



Η μεγαλύτερη επίθεση

Η Ρωσία εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του πολέμου, εκτοξεύοντας πάνω από 800 drones και πλήττοντας για πρώτη φορά κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο. Στις επιθέσεις σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένα βρέφος, ενώ ζημιές υπέστησαν και πολλές κατοικίες στην πρωτεύουσα.

‼️🇷🇺🇺🇦🔥Last night, Kiev Mayor Klitschko announced the operation of air defense in the capital, and on Sunday morning he wrote about a “fire in a government building” in the Pechersk district “as a result of a UAV being shot down.” #Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/5CYtO40rlK — Maimunka News (@MaimunkaNews) September 7, 2025

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 805 ιρανικά drones Shahed σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο μιας αδιάκοπης επίθεσης που συνεχίζεται παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να μεσολαβήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Πριν από την επίθεση της Κυριακής, η μεγαλύτερη είχε σημειωθεί στις 9 Ιουλίου, όταν η Ρωσία είχε εξαπολύσει 728 drones.

Η Ρωσία εκτόξευσε επίσης 13 πυραύλους cruise και βαλλιστικούς, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η οποία ανέφερε ότι εννέα πύραυλοι και σχεδόν 60 drones διέφυγαν της αεράμυνας και έπληξαν στόχους.

«Για ακόμη μια φορά, το Κρεμλίνο εμπαίζει τη διπλωματία, καταπατά το διεθνές δίκαιο και σκοτώνει αδιακρίτως», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέδιδαν σχεδόν συντονισμένες ανακοινώσεις καταδίκης της επίθεσης της Κυριακής.

Η κυβερνητική συνοικία του Κιέβου βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιαεροπορικής άμυνας. Όμως τα ξημερώματα της Κυριακής, φλόγες ξεπηδούσαν από τα παράθυρα του κτιρίου όπου συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, με τους πυροσβέστες να επιστρατεύουν ελικόπτερο για να σβήσουν τη φωτιά.

«Τέτοιες δολοφονίες, τη στιγμή που η πραγματική διπλωματία θα μπορούσε να έχει αρχίσει εδώ και καιρό, αποτελούν εσκεμμένο έγκλημα και παράταση του πολέμου», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι σε ανάρτησή του, υπενθυμίζοντας ότι «στην Ουάσιγκτον έχει ειπωθεί επανειλημμένα ότι θα υπάρξουν κυρώσεις αν συνεχιστεί η άρνηση για διάλογο».

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται στο κτίριο του Υπουργικού Συμβουλίου, ανήρτησε αργότερα φωτογραφίες από το εσωτερικό, δείχνοντας έναν μαυρισμένο διάδρομο, σπασμένες πόρτες και καλώδια που κρέμονταν.

This is how the headquarters of Ukraine’s government now looks after this morning's Russian attack. Our whole team works in this building daily. Fortunately, no one was injured. Russian barbarism will not halt the work of Ukraine’s government.



The walls will be repaired, they… pic.twitter.com/Zc8aXkAtK1 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025



Και άλλες πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων το Κρίβι Ριχ, το Ντνίπρο, το Κρεμεντσούκ και η Οδησσός, δέχθηκαν επίθεση. Ένα άτομο σκοτώθηκε και 17 τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια, ενώ θάνατοι αναφέρθηκαν επίσης στις περιφέρειες Σούμι και Τσερνίχιβ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κρίβι Ριχ, μια βιομηχανική πόλη στη νότια-κεντρική Ουκρανία, και η Οδησσός, λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, υπέστησαν ζημιές. Στο Κρεμεντσούκ, drone έπληξε γέφυρα πάνω από τον ποταμό Δνείπερο, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Η επίθεση της Κυριακής σημειώθηκε τρεις ημέρες αφότου Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ αυτών ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρό, συναντήθηκαν για να προτείνουν ένα πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία στη μετά-πολεμική περίοδο, εφόσον υπάρξει κατάπαυση του πυρός ή ειρηνευτική συμφωνία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.