Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι συνέρρευσαν το Σαββατοκύριακο στο Αrmani Theatro, στο Μιλάνο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον «βασιλιά» της ιταλικής μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών και η σορός του ετέθη σε λαϊκό προσκύνημα.

Αύριο Δευτέρα, θα γίνει η κηδεία του εμβληματικού μόδιστρου σε πολύ στενό κύκλο και στο Μιλάνο έχει κηρυχθεί επίσημη ημέρα πένθους.

Το προσωπικό του Giorgio Armani Spa έξω από το Armani/Teatro στο Μιλάνο, καθώς φεύγει η νεκροφόρα με το φέρετρο του θρυλικού σχεδιαστή μόδας

Σύμφωνα με τα ελάχιστα που έχουν γίνει γνωστά, η ιδιωτική κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι θα τελεστεί τόπο καταγωγής του, στο χωριό Rivalta di Gazzola, στην επαρχία Πιατσέντσα, νοτιοανατολικά του Μιλάνου.

Ο θρυλικός μόδιστρος θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι όπου είναι ήδη θαμμένοι η μητέρα του Μαρία, ο πατέρας του Ούγκο και ο αδελφός του Σέρτζιο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa, ο Αρμάνι πήγαινε συχνά στη Ριβάλτα για να επισκεφτεί τον οικογενειακό τάφο, αλλά και για να φάει «τορτέλι με λα κόντα» στο Locanda del Falco.

Στο λαϊκό προσκύνημα παρέστησαν προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της μόδας και της πολιτικής, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον διεθνούς φήμης Ιταλό μόδιστρο.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε άφησε ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια το Σάββατο και ο αδερφός της, Σάντο Βερσάτσε, εμφανίστηκε με δάκρυα την Κυριακή.

Φόρο τιμής απέτισαν επίσης οι σχεδιαστές Dean και Dan Caten, οι δίδυμοι Καναδοί σχεδιαστές πίσω από την ετικέτα Dsquared2, ο δημιουργός της Ferrari Rocco Iannone, ο Βρετανός σχεδιαστής Neil Barrett και ο Ιταλός σχεδιαστής Andrea Incontri.

Ο κόσμος του αθλητισμού εκπροσωπήθηκε από την χρυσή Ολυμπιονίκη κολυμβήτρια Federica Pellegrini, τον πρώην αστέρα της Μίλαν Paolo Maldini και τον πρόεδρο της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Giovanni Malagò.

Δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Μάριο Μόντι και ο Ματέο Ρέντσι παρευρέθηκαν επίσης στο λαϊκό προσκύνημα ενώ ο δήμαρχος του Μιλάνου Τζουζέπε Σάλα ήταν από τους πρώτους που έφτασαν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στον Λέο Ντελ'Όρκο, τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Αρμάνι και επικεφαλής του τμήματος ανδρικής ένδυσης, ο οποίος στεκόταν κοντά στο φέρετρο

Τον θρυλικό μόδιστρο αποχαιρέτησαν επίσης οι Ιταλοί σκηνοθέτες Τζιουζέπε Τορνατόρε και Γκαμπριέλ Σαλβατόρε, ο συνθέτης Einaudi και ο πρόεδρος του ιταλικού επιμελητηρίου μόδας Carlo Capasa .



