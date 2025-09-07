Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε απόψε μια «τελευταία προειδοποίηση», όπως την αποκάλεσε, για τη Χαμάς, προτρέποντάς την να δεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς» ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη», πρόσθεσε.

Donald J. Trump Truth Social Post 02:27 PM EST 09/07/25



Everyone wants the Hostages HOME. Everyone wants this War to end! The Israelis have accepted my Terms. It is time for Hamas to accept as well. I have warned Hamas about the consequences of not accepting. This is my last… — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 7, 2025

Ο Τραμπ έγινε λίγο νωρίτερα δεκτός με ανάμικτα επιφωνήματα επευφημίας και αποδοκιμασίας, όταν έφτασε για τον τελικό ανδρών του US Open. Τα περισσότερα από τα καθίσματα του γηπέδου ήταν άδεια και η έναρξη του παιχνιδιού καθυστέρησε, λόγω των αυξημένων ελέγχων ασφαλείας.

Πλάνα του τηλεοπτικού δικτύου ABC, χωρίς ήχου, τον έδειχναν να χαιρετά το αραιό πλήθος των θεατών.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η ώρα έναρξης του αγώνα μετατέθηκε κατά 30 λεπτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.