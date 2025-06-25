Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στις Λάκκες Αργολίδας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάκκες Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 18.30 και δεν απειλούσε οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

