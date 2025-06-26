Για τον εντοπισμό μιας νεκρής αρκούδας μέσα σε καλλιέργειες στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων Καστοριάς (νότια παραλίμνια περιοχή) ενημερώθηκαν το πρωί της Τετάρτης 25 Ιουνίου 2025 οι αρμόδιες αρχές, καθώς και η Περιβαλλοντική Οργάνωση "Καλλιστώ", στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης Ομάδας

'Αμεσης Επέμβασης που λειτουργεί και στην Π.Ε. Καστοριάς.

'Αμεσα στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας και της Καλλιστώς βρέθηκαν στο σημείο όπου και διαπίστωσαν πως το νεκρό ζώο δε φέρει εξωτερικά τραύματα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής όπου και έγινε μερική νεκροψία, χωρίς νεκροτομή. Επρόκειτο για αρσενικό άτομο 250 κιλών και ηλικίας 8-10 ετών. Λόγω της μη εύρεσης εμφανών ενδείξεων για τα αίτια του θανάτου του ζώου, εξετάζεται το ενδεχόμενο η θανάτωσή του ζώου να προκλήθηκε από την κατανάλωση κάποιου δηλητηριασμένου δολώματος.

Για τον λόγο αυτό ειδοποιήθηκε η Ειδική Μονάδα Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) της ΜΔΠΠ Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ, η οποία θα πραγματοποιήσει έρευνα στην ευρύτερη περιοχή το επόμενο διάστημα, ώστε εάν εντοπιστούν δηλητηριασμένα δολώματα να αποφευχθούν πιο σοβαρές συνέπειες και σε άλλα άγρια και οικόσιτα είδη.

Σημειώνεται πως η χρήση δηλητηριασμένου δολώματος (φόλας) αποτελεί μία παράνομη πράξη που έχει σοβαρές επιπτώσεις, τόσο έμμεσα, όσο και άμεσα, για το φυσικό περιβάλλον και την δημόσια

υγεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

