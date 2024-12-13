Περικοπές έως και 7.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως προβλέπει η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία της χημικής βιομηχανίας Evonik, με τον επικεφαλής της να προβλέπει «ζοφερό» το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο μεγαλύτερος όμιλος εξειδικευμένων χημικών στην Ευρώπη, μέλος του δείκτη M-DAX, με 32.000 εργαζόμενους, θα εφαρμόσει σχέδιο «ολοκληρωμένης αναδιάρθρωσης», το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει κατάργηση επιπέδων ιεραρχίας και αλλαγή αντικειμένου εργασίας για 1.000 διευθυντές, αλλά και νέο διοικητικό συμβούλιο με το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στον χρηματιστηριακό δείκτη (60%).

Στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης, η Evonik πρόκειται να πωλήσει τμήματα των δραστηριοτήτων της, με αποτέλεσμα περίπου 5.000 εργαζόμενοι είτε να χάσουν τη θέση τους είτε να εργαστούν μελλοντικά για νέα ιδιοκτησία. Παράλληλα, ο όμιλος σχεδιάζει πρόγραμμα περιορισμού της γραφειοκρατίας και 2.000 θέσεων εργασίας έως το τέλος του 2026, συμπεριλαμβανομένων 500 διευθυντικών θέσεων. Από τον Όμιλο πάντως διευκρινίστηκε ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο απολύσεων για λειτουργικούς λόγους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Evonik Κρίστιαν Κούλμαν εξήγησε επίσης ότι ο αριθμός των επιπέδων ιεραρχίας θα μειωθεί από δέκα σε έξι. Αυτό, μαζί με την μείωση των επιχειρηματικών πεδίων «θα καταστήσουν την Evonik γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική, ενώ θα συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων».

Ο κ. Κούλμαν αιτιολόγησε τις αποφάσεις του Ομίλου αναφερόμενος σε «ζοφερές» ημέρες για το παγκόσμιο εμπόριο στο μέλλον, μετά και την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Θεωρώ ότι το παγκόσμιο εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες όπως τους γνωρίζαμε, πλησιάζει τώρα στο τέλος του. Θα δούμε περισσότερους δασμούς και άλλους εμπορικούς φραγμούς. Είναι λοιπόν σημαντικό να είμαστε πιο κοντά στον πελάτη για να μην υποφέρουμε από τους δασμούς», τόνισε ο επικεφαλής του Ομίλου και εξήγησε ότι η Evonik θα δημιουργήσει μεγαλύτερη τοπική παραγωγική ικανότητα σε σημαντικές χώρες-πελάτες τα επόμενα χρόνια, με έμφαση κυρίως την Ασία, η οποία αντιπροσωπεύει σήμερα το 20% των πωλήσεων και στόχος είναι να φθάσει μελλοντικά στο 1/3.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.