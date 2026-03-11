Προσωρινή διαταραχή χαρακτήρισε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, την πρόσφατη άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά σημείωσε ότι «υπάρχουν επιλογές» ώστε να διασφαλιστεί ότι «η ενέργεια θα συνεχίσει να ρέει για την παγκόσμια οικονομία».

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Μπέργκαμ άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο αξιοποίησης των εθνικών στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Αυτές είναι οι στιγμές στις οποίες χρησιμοποιούνται αυτά τα αποθέματα», δήλωσε και πρόσθεσε: «Έχουμε ένα πρόβλημα στη διαμετακόμιση, το οποίο είναι προσωρινό· όταν έχεις ένα πρόβλημα στη διαμετακόμιση, το οποίο επιλύουμε διπλωματικά, κάτι που μπορούμε και θα επιλύσουμε, είναι η ιδανική στιγμή να σκεφτούμε την αποδέσμευσή τους, ώστε να μειωθεί η πίεση στις παγκόσμιες τιμές».

Οι δηλώσεις του Μπέργκαμ έγιναν καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν την Τετάρτη, εν μέσω ανησυχιών για παρατεταμένη διαταραχή του εφοδιασμού στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα ρίξουμε τις τιμές με ειρήνη και σταθερότητα στον κόσμο, και ο πρόεδρος Τραμπ θα φροντίσει να συμβεί αυτό», δεσμεύτηκε ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο θα μπορούσαν τελικά να ωφεληθούν σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

«Οι Συμφωνίες του Αβραάμ έχουν την ευκαιρία να ανθίσουν ως αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης», δήλωσε ο Μπέργκαμ. «Θα μπορούσαμε να δούμε μια βραχυπρόθεσμη διακοπή να ανταλλάσσεται με έναν μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό ειρήνης και ευημερίας. Όταν συμβεί αυτό, οι τιμές της ενέργειας θα πέσουν σε όλο τον κόσμο».



