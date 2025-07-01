Ο Μασκ «ξαναχτυπά»: «Ζούμε σε μια χώρα με ένα μόνο κόμμα, το κόμμα του γουρουνιού»

Το αμφιλεγόμενο φορολογικό νομοσχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ξεπέρασε ένα βασικό διαδικαστικό εμπόδιο στη Γερουσία των ΗΠΑ αργά το βράδυ του Σαββάτου, ωθώντας το τεράστιο πακέτο δαπανών, ένα βήμα πιο κοντά στην επικύρωσή του.

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ επανέλαβε την κριτική του για το νομοσχέδιο, υπογραμμίζοντας για μια ακόμη φορά, την ανάγκη για ένα νέο πολιτικό κόμμα στη χώρα.

Ο επικεφαλής της Tesla επέκρινε τις «παράλογες δαπάνες» του νομοσχεδίου, ιδίως το μέτρο που αυξάνει το ανώτατο όριο του χρέους κατά 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Είναι προφανές... ότι ζούμε σε μια χώρα με ένα μόνο κόμμα – το ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΓΟΥΡΟΥΝΙΟΥ!! Ώρα για ένα νέο πολιτικό κόμμα που πραγματικά νοιάζεται για τον λαό», έγραψε ο Μασκ στο X.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!



Time for a new political party that actually cares about the people. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Ο Μασκ έχει επανειλημμένα εκφράσει την απογοήτευσή του για αυτό που θεωρεί ως διακομματική αδιαφορία απέναντι στην αυξανόμενη κρατική οφειλή. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, συγκρούστηκε δημόσια με τον Τραμπ για το νομοσχέδιο, πριν αργότερα κάνει πίσω.

Μετά από εβδομάδες σχετικής σιωπής μετά από μια διαμάχη με τον Τραμπ για τη νομοθεσία, ο Μασκ επανήλθε στη συζήτηση το Σάββατο, καθώς η Γερουσία εξέταζε το πακέτο, χαρακτηρίζοντάς το «εντελώς παράλογο και καταστροφικό» σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Τη Δευτέρα, ενέτεινε την κριτική του, λέγοντας ότι οι νομοθέτες που είχαν κάνει εκστρατεία υπέρ της μείωσης των δαπανών αλλά υποστήριξαν το νομοσχέδιο «θα πρέπει να σκύψουν το κεφάλι τους από ντροπή!»

«Και θα τους κάνω να χάσουν τις προκριματικές τους εκλογές τον επόμενο χρόνο, ακόμη και αν αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω σε αυτή τη Γη», είπε ο Μασκ.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει υποστηρίξει ότι η νομοθεσία θα αυξήσει σημαντικά το εθνικό χρέος και θα εξαλείψει τις αποταμιεύσεις που, όπως λέει, έχει επιτύχει μέσω του DOGE.

Παραμένει ασαφές πόση επιρροή έχει ο Μασκ στο Κογκρέσο ή ποια επίδραση μπορεί να έχουν οι απόψεις του στην ψήφιση του νομοσχεδίου. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν εκφράσει ανησυχία ότι η διαμάχη του με τον Τραμπ, η οποία θα μπορούσε να βλάψει τις πιθανότητές τους να προστατεύσουν την πλειοψηφία τους στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 για το Κογκρέσο.

Η έντονη δημόσια διαμάχη έχει οδηγήσει επίσης σε αστάθεια την Tesla, με τις μετοχές της εταιρείας να βλέπουν άγριες διακυμάνσεις τιμών που έσβησαν περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια από την αγοραία αξία της, αν και έκτοτε έχει ανακάμψει.

Η διαμάχη υπογραμμίζει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης και εξέχοντων επιχειρηματικών ηγετών σχετικά με τις προτεραιότητες της δημοσιονομικής πολιτικής.

Πηγή: skai.gr

