Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρουκέτες έπληξαν ιρακινή στρατιωτική αεροπορική βάση στο Κιρκούκ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Διοίκηση του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κιρκούκ ανέφερε ότι οι αρχές αντέδρασαν γρήγορα και ότι το συμβάν δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα πτήσεων

Κιρκούκ

Δυο ρουκέτες έπληξαν, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, το αεροδρόμιο –και ταυτόχρονα βάση της ιρακινής πολεμικής αεροπορίας– στο Κιρκούκ, στο βόρειο τμήμα του Ιράκ, με αποτέλεσμα δυο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά, ανέφερε αξιωματικός των υπηρεσιών ασφαλείας.

Τρίτη ρουκέτα κατέπεσε σε σπίτι στην πόλη Κιρκούκ, προκαλώντας πάντως μόνο υλικές ζημιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για βλήματα άγνωστης προέλευσης, τα οποία έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κιρκούκ, κοντά στη στρατιωτική πλευρά του αεροδρομίου. Μεταδίδουν επίσης πληροφορίες για, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία πέταξαν πάνω από τη γειτονιά Αλ Ουρούμπα στο Κιρκούκ, με ένα από αυτά να χτυπά ένα σπίτι.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης σε αυτό το στάδιο.

Σε ανακοίνωση της, η Διοίκηση του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κιρκούκ ανέφερε:

«Στις 11:30 μ.μ., τρεις πύραυλοι άγνωστης προέλευσης έπεσαν, δύο στη στρατιωτική πλευρά και ένας στην πολιτική πλευρά, προκαλώντας πυρκαγιά στο γρασίδι κοντά στην πύλη στη στρατιωτική πλευρά.

Η φωτιά σβήστηκε από τους ήρωες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κιρκούκ. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά ως αποτέλεσμα της επίθεσης και δεν υπήρξαν ζημιές στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης.

Δεν επηρεάστηκαν όλες οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Ευτυχώς, η ηρωική Διοίκηση Επιχειρήσεων του Κιρκούκ και οι μονάδες που ήταν παρούσες γύρω από το αεροδρόμιο αντέδρασαν γρήγορα. Βρίσκονται σε όλη την περιοχή του αεροδρομίου και δεν υπάρχει κίνδυνος.

Το συμβάν δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα πτήσεων».

Κιρκούκ

Κιρκούκ

Κιρκούκ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ρουκέτες Ιράκ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark