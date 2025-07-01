Δυο ρουκέτες έπληξαν, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, το αεροδρόμιο –και ταυτόχρονα βάση της ιρακινής πολεμικής αεροπορίας– στο Κιρκούκ, στο βόρειο τμήμα του Ιράκ, με αποτέλεσμα δυο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά, ανέφερε αξιωματικός των υπηρεσιών ασφαλείας.

Τρίτη ρουκέτα κατέπεσε σε σπίτι στην πόλη Κιρκούκ, προκαλώντας πάντως μόνο υλικές ζημιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🇮🇶💥❗️ A rocket fell on a house in Kirkuk, northern Iraq, without any casualties. pic.twitter.com/fJ4in79lgJ — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) June 30, 2025

Rocket shrapnel taken out from the damaged house in al-Orubah neighborhood, Kirkuk. pic.twitter.com/cYz3aHwil9 — Tammuz Intel (@Tammuz_Intel) June 30, 2025

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για βλήματα άγνωστης προέλευσης, τα οποία έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κιρκούκ, κοντά στη στρατιωτική πλευρά του αεροδρομίου. Μεταδίδουν επίσης πληροφορίες για, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία πέταξαν πάνω από τη γειτονιά Αλ Ουρούμπα στο Κιρκούκ, με ένα από αυτά να χτυπά ένα σπίτι.

🚨🚨🚨 Unknown projectiles impacted the runway at Kirkuk International Airport, northern #Iraq, near the military side of the airport.



Drones reportedly also flew over the Al Uruba neighborhood in Kirkuk, with one hitting a house. pic.twitter.com/jQ9yfWEiPy — Eagle Eye (@zarrar_11PK) June 30, 2025

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης σε αυτό το στάδιο.

Σε ανακοίνωση της, η Διοίκηση του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κιρκούκ ανέφερε:

«Στις 11:30 μ.μ., τρεις πύραυλοι άγνωστης προέλευσης έπεσαν, δύο στη στρατιωτική πλευρά και ένας στην πολιτική πλευρά, προκαλώντας πυρκαγιά στο γρασίδι κοντά στην πύλη στη στρατιωτική πλευρά.

Η φωτιά σβήστηκε από τους ήρωες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κιρκούκ. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά ως αποτέλεσμα της επίθεσης και δεν υπήρξαν ζημιές στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης.

Δεν επηρεάστηκαν όλες οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Ευτυχώς, η ηρωική Διοίκηση Επιχειρήσεων του Κιρκούκ και οι μονάδες που ήταν παρούσες γύρω από το αεροδρόμιο αντέδρασαν γρήγορα. Βρίσκονται σε όλη την περιοχή του αεροδρομίου και δεν υπάρχει κίνδυνος.

Το συμβάν δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα πτήσεων».

