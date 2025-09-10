ΥΠΕΞ Πολωνίας για τα ρωσικά drones: Απειλή για όλο το ΝΑΤΟ

«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι τα drones που εισήλθαν στην Πολωνία δεν ήταν ένα ατύχημα», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Υπενθυμίζεται ότι ένταση στην Πολωνία, την Ευρώπη αλλά και τους κόλπους ΝΑΤΟ προκάλεσε νωρίτερα η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια μιας ακόμη σφοδρής επίθεσης στην Ουκρανία και η κατάρριψή τους από τον πολωνικό στρατό, καθώς σηματοδοτεί μια εντελώς νέα και επικίνδυνη εξέλιξη στην περιοχή.

«Ήταν μια πρωτοφανής επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο πρωθυπουργός Τουσκ ζήτησε την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της Πολωνίας. Η μαζική χρήση των drones αποτελεί απειλεί για όλο το ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο Σικόρσκι.

«Περιμένω ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα θέλει να δείξει ότι όσα είπε για την ασφάλεια της Πολωνίας θα υποστηριχθούν με πράξεις», σημείωσε ακόμη ο Σικόρσκι και πρόσθεσε ότι «το γεγονός ότι ορισμένα drones προήλθαν από τη Λευκορωσία δείχνει ότι η ενέργεια ήταν προμελετημένη».

Πηγή: skai.gr

