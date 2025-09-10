Λογαριασμός
Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην Αντίμπ – Τραυματίστηκαν μαθητής και καθηγήτρια

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε σχολείο στην Αντίμπ, στη νότια Γαλλία

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης σε γεωπονικό σχολείο στην Αντίμπ, στη νότια Γαλλία, όταν άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας μία καθηγήτρια και έναν μαθητή.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη του δράστη. «Ο επιτιθέμενος συνελήφθη, δεν αποτελεί πλέον απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, ενώ τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

