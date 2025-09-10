Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης σε γεωπονικό σχολείο στην Αντίμπ, στη νότια Γαλλία, όταν άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας μία καθηγήτρια και έναν μαθητή.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη του δράστη. «Ο επιτιθέμενος συνελήφθη, δεν αποτελεί πλέον απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, ενώ τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.