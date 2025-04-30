Αδημοσίευτο κείμενο του εκλιπόντος πάπα Φραγκίσκου, με το οποίο θέλησε να απευθυνθεί στα νέα ζευγάρια και να τους δώσει συμβουλές, ως προς την κατάλληλη προετοιμασία πριν τον γάμο, παρουσιάζει σήμερα στην διαδικτυακή της έκδοση, η εφημερίδα La Repubblica.

«Στην Πατρίδα μου, στην Αργεντινή, υπάρχει ένας χορός τον οποίο αγαπώ πολύ και τον οποίο, όταν ήμουν νέος, χόρευα συχνά: το τανγκό. Το τανγκό είναι ένα θαυμάσιο, ελεύθερο παιχνίδι, ανάμεσα στον άνδρα και στην γυναίκα, γεμάτο έλξη και ερωτική σαγήνη», είχε γράψει στο κείμενό του ο πάπας, προσθέτοντας στην συνέχεια:

«Ο χορευτής και η χορεύτρια φλερτάρουν, ζουν την εγγύτητα και την απόσταση, τον αισθησιασμό, την προσοχή, τον σεβασμό των κανόνων και την αξιοπρέπεια. Χαίρονται για την αγάπη και καταφέρνουν να διαισθανθούν τί σημαίνει να δίνεσαι ολοκληρωτικά. Ίσως, χάρη σε μια μακρινή ανάμνηση του χορού αυτού, ονόμασα την Αποστολική μου Προτροπή για τον γάμο «Amoris Laetitia: την χαρά της αγάπης».

Με αναφορά πάντα στο μυστήριο του γάμου, ο πρώτος Λατινοαμερικανός ποντίφικας, με το κείμενό του -το οποίο αποτελεί εισαγωγή στο βιβλίο «Youcat, Αγάπη για πάντα»- λίγο πριν τον θάνατό του είχε γράψει:

«Κάποιοι νομίζουν ότι πρόκειται μόνον για μια ωραία ιεροτελεστία. Μετά, αφού περάσουν λίγα χρόνια, χωρίζουν. Η εμπιστοσύνη καταστρέφεται. Οι πληγές είναι ανοικτές. Συχνά μένουν πίσω τα παιδιά, στα οποία λείπει ο πατέρας ή η μητέρα. Κατά την γνώμη μου (ο γάμος) είναι σαν να χορεύει κανείς το τανγκό. Πρέπει να ξέρεις να το χορεύεις. Πολύ περισσότερο δε, στον γάμο και στην οικογένεια. Πριν από το μυστήριο του γάμου, χρειάζεται κατάλληλη προετοιμασία -όπως των κατηχούμενων- διότι όλη η ζωή περνά μέσα στην αγάπη, και με την αγάπη δεν παίζουμε».

Η τελευταία προτροπή του Φραγκίσκου προς τα νέα ζευγάρια είναι «να πιστέψουν ότι είναι σε θέση να κάνουν να διαρκέσει το συναίσθημά τους για όλη την ζωή» διότι «σε μια νέα αγάπη, το ένα βήμα μετά το άλλο, ο χορός που οδηγεί στην ελπίδα-με τα μάτια γεμάτα έκπληξη- δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.