Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: Πυραυλικό πλήγμα ισοπέδωσε αστυνομικό τμήμα στο Χάρκοβο - Ένας νεκρός και 30 τραυματίες- Δείτε βίντεο

Ένας νεκρός και 30 τραυματίες από πυραυλικό πλήγμα σε αστυνομικό τμήμα στο Χάρκοβο

Χάρκοβο

Τουλάχιστον ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε ένα αστυνομικό τμήμα στο κέντρο του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της αστυνομίας στο Telegram, οι τέσσερις από τους τραυματίες είναι πολίτες.

«Οι Ρώσοι στόχευσαν ένα αστυνομικό τμήμα στο κέντρο του Χαρκόβου με δύο πυραύλους, σκοτώνοντας έναν αξιωματικό και τραυματίζοντας άλλους 26 αστυνομικούς καθώς και τέσσερις αμάχους» ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας Ιβάν Βιγκούιφσκι, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Χάρκοβο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark