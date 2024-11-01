Τουλάχιστον ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε ένα αστυνομικό τμήμα στο κέντρο του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της αστυνομίας στο Telegram, οι τέσσερις από τους τραυματίες είναι πολίτες.

«Οι Ρώσοι στόχευσαν ένα αστυνομικό τμήμα στο κέντρο του Χαρκόβου με δύο πυραύλους, σκοτώνοντας έναν αξιωματικό και τραυματίζοντας άλλους 26 αστυνομικούς καθώς και τέσσερις αμάχους» ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας Ιβάν Βιγκούιφσκι, σε ανάρτησή του στο Facebook.

