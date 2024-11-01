Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, μιλώντας σε ακροατήριο συμπεριλαμβανομένων Αραβοαμερικανών στην πολιτεία του Μίσιγκαν, είπε ότι είναι καιρός να τελειώσει η σύγκρουση Ισραήλ-Λιβάνου.

«Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους από τον Λίβανο και πρέπει να τελειώνουμε με όλο αυτό», είπε.

Υπάρχουν άνθρωποι στη Μέση Ανατολή και στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν κάνουν τη δουλειά τους.

Ο Τραμπ είπε στους οπαδούς του ότι ο Τζο Μπάιντεν και η Καμάλα Χάρις φταίνε για το χάος στην περιοχή και υποσχέθηκε να φέρει «διαρκή ειρήνη» στη Μέση Ανατολή εάν κερδίσει τις εκλογές.

«Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μου, είχαμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή και θα έχουμε ξανά ειρήνη πολύ σύντομα! Θα διορθώσω τα προβλήματα που προκάλεσαν η Καμάλα Χάρις και ο Τζο Μπάιντεν και θα σταματήσω τα δεινά και την καταστροφή στον Λίβανο», έγραψε ο Τραμπ. «Θέλω να δω τη Μέση Ανατολή να επιστρέφει στην πραγματική ειρήνη, μια διαρκή ειρήνη, και θα το κάνουμε σωστά, ώστε να μην επαναλαμβάνεται κάθε 5 ή 10 χρόνια!»

«Θα διατηρήσω την ισότιμη συνεργασία μεταξύ όλων των λιβανικών κοινοτήτων. Οι φίλοι και η οικογένειά σας στον Λίβανο αξίζουν να ζουν με ειρήνη, ευημερία και αρμονία με τους γείτονές τους, και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή», κατέληξε. «Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη λιβανέζικη κοινότητα που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να διασφαλίσω την ασφάλεια παγκοσμίως και την ασφάλεια του μεγάλου λαού του Λιβάνου. Ψηφίστε τον Τραμπ για την Ειρήνη!».

Πηγή: skai.gr

