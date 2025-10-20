Βάναυση κακοποίηση, ξυλοδαρμό και βιασμό από έναν «γνωστό πρωθυπουργό» κατήγγειλε πως υπέστη η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, κατήγορος του Τζέφρι Επστάιν, μέσω του βιβλίου της που κυκλοφορεί περίπου έξι μήνες μετά τον θάνατό της.

Η Τζιουφρέ αναφέρεται στον άνδρα που την βασάνισε ως «πρωθυπουργό», σημειώνοντας πως δεν δημοσιεύει το όνομά του επειδή φοβάται ότι θα της έκανε κακό.

Στο βιβλίο των απομνημονευμάτων της αναφέρει ότι συνάντησε για πρώτη φορά τον «πρωθυπουργό» στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους το 2002, όταν ήταν μόλις 18 ετών.

Της δόθηκε εντολή να τον συνοδεύσει σε ένα δωμάτιο, αλλά ο άνδρας της έκανε σαφές, μόλις έμειναν μόνοι, ότι «ήθελε βία».

«Με έπνιγε επανειλημμένα μέχρι που έχασα τις αισθήσεις μου και απολάμβανε να με βλέπει να φοβάμαι για τη ζωή μου. Το φρικτό είναι ότι ο πρωθυπουργός γελούσε όταν μου έκανε κακό και διεγείρονταν ακόμα περισσότερο όταν τον ικέτευα να σταματήσει. Βγήκα από το δωμάτιο αιμορραγώντας από το στόμα, τον κόλπο και τον πρωκτό. Για μέρες, πονούσα όταν ανέπνεα και κατάπινα», περιγράφει στο βιβλίο της, σε απόσπασμα που δημοσιεύει η Post.

«Με βίασε πιο άγρια από οποιονδήποτε άλλον στο παρελθόν», ανέφερε.

Όπως γράφει, στη συνέχεια έτρεξε να βρει τον Επστάιν και τον ικέτευσε να μην την στείλει πίσω στον πρωθυπουργό.

«Έπεσα στα γόνατα και τον ικέτευσα. Δεν ξέρω αν ο Επστάιν φοβόταν αυτόν τον άντρα ή αν του χρωστούσε χάρη, αλλά δεν μου έδωσε καμία υπόσχεση, λέγοντας ψυχρά: “Αυτά συμβαίνουν μερικές φορές”», συνέχισε.

Λίγο αργότερα, ο Επστάιν την ανάγκασε να ξανασυναντηθεί μαζί του.

Αν και η εμπειρία της τη δεύτερη φορά ήταν λιγότερο βίαιη, η Τζιουφρέ λέει πως φοβόταν καθ’ όλη τη διάρκεια που ήταν μαζί του ότι αυτός θα την χτυπούσε ή θα την στραγγάλιζε ξανά, όπως περιγράφει.

Πριν από αυτή της την εμπειρία, η Τζιουφρέ γράφει πως πίστευε ότι ο Επστάιν νοιαζόταν για τα κορίτσια που εκμεταλλευόταν. Τότε αντιλήφθηκε πως «ο Επστάιν νοιαζόταν μόνο για τον Επστάιν».

Η αδιαφορία του για τον φόβο και τους τραυματισμούς της από τον πρωθυπουργό ανάγκασε την 18χρονη να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Και η ίδια έγραψε πως κατάλαβε ότι δεν θα επιβίωνε από μια ζωή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και ότι είτε θα αυτοκτονούσε είτε θα πέθαινε στα χέρια ενός από τους φίλους του Επστάιν.

«Τότε δεν το ήξερα, αλλά η δεύτερη συνάντησή μου με τον πρωθυπουργό ήταν η αρχή του τέλους για μένα», γράφει, προσθέτοντας ότι τότε σταμάτησε να πηγαίνει νέα κορίτσια στον Επστάιν.

Το τελικό σημείο καμπής ήρθε εκείνο το καλοκαίρι, όταν ο Επστάιν και η Μάξγουελ τής ζήτησαν να γεννήσει το παιδί του. Η πρόταση συνοδευόταν από παροχές: επαύλεις, πλούτο και νταντάδες όλο το 24ωρο, αλλά θα απαιτούσε από αυτήν να παραιτηθεί από κάθε νομικό δικαίωμα.

Η Τζιουφρέ φοβόταν πως σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν το μωρό ως μελλοντικό θύμα εμπορίας και άρχισε να σχεδιάζει την απόδρασή της. Δεν άργησε να ξεφύγει από τα χέρια του ζευγαριού, αλλά οι εμπειρίες της την στοίχειωσαν για το υπόλοιπο της ζωής της, ιδιαίτερα το «άπληστο, σκληρό βλέμμα του πρωθυπουργού καθώς με παρακολουθούσε να ικετεύω για τη ζωή μου», γράφει.

Στο παρελθόν, σύμφωνα με τη New York Post, η Τζιουφρέ είχε κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπάρακ, ως βιαστή της, και ο ίδιος έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή.

Ο Μπαράκ ήταν προσωπικός φίλος του Επστάιν και πήρε αρκετά εκατομμύρια δολάρια από τον χρηματιστή για να χρηματοδοτήσει μια εταιρεία ασφαλείας. Τα αρχεία δείχνουν ότι είχε επισκεφθεί τον Επστάιν στο ιδιωτικό του νησί και είχε επιβιβαστεί στο ιδιωτικό του αεροπλάνο.

Η ανατριχιαστική ιστορία περιλαμβάνεται στα απομνημονεύματα της Τζιουφρέ, που θα κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα και τα οποία έγραψε πριν αυτοκτονήσει τον περασμένο Απρίλιο, σε ηλικία 41 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.