ΥΠΕΞ Ισραήλ για κρίση στη Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος δεν έχει χρονοδιάγραμμα

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, μίλησε αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ και τον Σταύρο Ιωαννίδη, δίνοντας ειδήσεις αφενός για τον τον τελικό στόχο της πολεμικής επιχείρησης κι αφετέρου για την επόμενη ημέρα του καθεστώτος στο Ιράν, σχολιάζοντας επιπλέον για το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης αλλά και το ρίσκο διάδοσης του πολέμου στην Ευρώπη.

«Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο είναι προτιμότερο να έχεις στόχους παρά χρονοδιάγραμμα» τόνισε αρχικά ο Γκίντεον Σαάρ, προσθέτοντας πως «φυσικά θέλεις να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο, αλλά πιο σημαντικός είναι ο στόχος σου».

«Ο δικός μας στόχος είναι να απομακρύνουμε την ύπαρξη απειλών από το Ιράν προς το Ισραήλ, μακροπρόθεσμα», συνόψισε τονίζοντας πως το Τελ-αβίβ δεν επιθυμεί να βρίσκεται σε πόλεμο κάθε χρόνο αλλά εν προκειμένω η κατάσταση με το καθεστώς της Τεχεράνης είναι πλέον ιδιαιτέρως προβληματική.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, το καθεστώς της Τεχεράνης όχι μόνο ωθεί ως προς την εξάλειψη του Ισραήλ, εδώ και δεκαετίες, αλλά ακόμη δρα και ως προς την επίτευξη αυτού του σκοπού με πολλούς τρόπους.

Ενδεικτικά, όπως εξήγησε ο κος Σαάρ, χρηματοδοτεί και εκπαιδεύει τρομοκράτες που δρουν απειλητικά και επιπρόσθετα αναπτύσσει πυρηνικά όπλα και παράγει μεγάλο αριθμό βαλιστικών πυραύλων, τους οποίους χρησιμοποιεί εναντίον τόσο της χώρας όσο κι εναντίον άλλων χωρών στην περιοχή.

Τόνισε πως ο στόχος είναι η εξάλειψη των απειλών μακροπρόσθεμα και εύλογα γίνεται αντιληπτό πως για να καταστεί εφικτό αυτό, πρέπει να υπάρξη ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν.

«Πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο καθεστώς» σχολίασε ο κος Σαάρ, επισημαίνοντας πως πιστεύει ότι απαιτείται αλλαγή του καθεστώτος για χάρη της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή».

Σε κάθε περίπτωση, παραδέχτηκε πως το παραπάνω μπορεί να μην επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αλλά ίσως συμβεί μετά την εκστρατεία.

«Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να ανακτήσει την ελευθερία του», τόνισε επισημαίνοντας πως έγινε αντιληπτό, μόλις πρόσφατα, πως αυτή είναι η επιθυμία και των ίδιων των Ιρανών.

«Όσο εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, είναι στα χέρια τους», δήλωσε χαρακτηρίζοντας δίκαιο το να λεχθεί ότι δίχως εξωτερική βοήθεια δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν.

«Αρα εμείς, ως φίλοι των Αμερικανών θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες για αυτό», συνόψισε.

Σύμφωνα με τον κο Σαάρ κάθε πιθανός επόμενος- διάδοχος- ανώτατος ηγέτης γίνεται αυτομάτως 100% νόμιμος στόχος αφού μιλάμε για ένα καθεστώς που πλήττει αμάχους ακόμη και εντός της χώρας του.

«Δεν πλήττουν στρατιωτικούς στόχους, πλήττουν τον άμαχο πληθυσμό. Το κάνουν επίσης σε όλες τις γειτονικές χώρες, τις Αραβικές χώρες. Ακόμη και η Κύπρος χτυπήθηκε. Δεν ξέρω ακριβώς ακόμη αν ήταν απευθείας από το Ιράν ή από τη Χεζμπολάχ ως πληρεξούσιο του, αλλά στοχεύουν επίσης και την Κύπρο. Επομένως δεν παίζουμε παιχνίδια με αυτού του είδους το καθεστώς», τόνισε ξεκαθαρίζοντας πως η επιχείρηση Ισραήλ και ΗΠΑ θέτει στο στόχαστρο αυτούς που δίνουν τις εντολές για να φονεύονται άμαχοι ακόμη και μέσα στο Ιράν.

Οσον αφορά την πιθανότητα διεξαγωγής και χερσαίας επιχείρισης, ο υπουργός δήλωσε πως σε φάση πολέμου, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί ωστόσο «οι μπότες στο έδαφος, στο Ιράν, θα πρέπει να είναι οι ίδιοι οι Ιρανοί που πολέμησαν τόσο γενναία για να ανακτήσουν την ελευθερία τους».

Σχολιάζοντας εν συνεχεία την στάση που έχουν τηρήσει, κατά την διάρκεια των γεγονότων, οι χώρες της Ευρώπης, ο κος Σαάρ, παρατήρησε πως δεν υπάρχει ενιαία συμπεριφορά αφού η Ισπανία, εν προκειμένω, «έχει μια πολύ αρνητική προσέγγιση και η Τσέχικη Δημοκρατία μια πολύ θετική προσέγγιση».

«Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις συναίνεση», είπε τονίζοντας ωστόσο πως η πλειοψηφία τους αντιλαμβάνεται την κατάσταση πράγμα που γίνεται αντιληπτό από το γεγονός ότι η Ένωση υπέδειξε τους Φρουρούς της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση.

Τέλος, και ενώ στα κινητά χτύπησε συναγερμός προειδοποίησης κινδύνου, ο Υπουργός συνόψισε οι αραβικές χώρες που δέχονται πλήγματα από το Ιράν, θα πρέπει οι ίδιες να αποφασίσουν για το εάν θα ασκήσουν το δικαίωμα τους στην αυτοάμυνα.

