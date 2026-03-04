Ισπανία: Η κυβέρνηση αρνείται ότι εξετάζει ενδεχόμενο συνεργασίας με ΗΠΑ εναντίον του Ιράν

Η ισπανική κυβέρνηση αρνείται «κατηγορηματικά» ότι εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν και εξακολουθεί να μην επιτρέπει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν βάσεις στην Ισπανία για τις επιχειρήσεις τους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη και διαψεύδω κατηγορηματικά οποιαδήποτε αλλαγή», τόνισε ο ΥΠΕΞ της Ισπανίας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, αφότου η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ εξέφρασε την πεποίθησή της πως η Ισπανία «συμφώνησε να συνεργαστεί» με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Χθες Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε έντονα την κυβέρνηση Σάντσεθ επειδή αρνήθηκε να επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, απειλώντας πως οι ΗΠΑ θα διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.