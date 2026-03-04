AP: Κούρδοι μαχητές στο βόρειο Ιράκ προετοιμάζονται για επιχείρηση στο Ιράν

Ιρανικές κουρδικές αντιπολιτευτικές οργανώσεις με έδρα το βόρειο Ιράκ προετοιμάζονται για πιθανή διασυνοριακή στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από τους Ιρακινούς Κούρδους να τις υποστηρίξουν, δήλωσαν Kούρδοι αξιωματούχοι στο Associated Press.

Οι συγκεκριμένες κουρδικές ομάδες θεωρούνται το πιο οργανωμένο τμήμα της κατακερματισμένης ιρανικής αντιπολίτευσης και εκτιμάται ότι διαθέτουν χιλιάδες εκπαιδευμένους μαχητές. Η είσοδός τους στον πόλεμο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τις αρχές στην Τεχεράνη, ενώ παράλληλα ενέχει τον κίνδυνο να εμπλέξει ακόμη περισσότερο το Ιράκ στη σύγκρουση.

Ο Χαλίλ Ναντίρι, αξιωματούχος του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK) με έδρα την ημιαυτόνομη κουρδική περιοχή του βόρειου Ιράκ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ορισμένες από τις δυνάμεις τους έχουν μετακινηθεί σε περιοχές κοντά στα σύνορα με το Ιράν, στην επαρχία Σουλεϊμανίγια, και βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.

Όπως ανέφερε, ηγέτες κουρδικών αντιπολιτευτικών οργανώσεων είχαν επικοινωνήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με μια πιθανή επιχείρηση, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς σχετικά με αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να οπλίσει ομάδες Ιρανών Κούρδων, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέκγσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι «κανένας από τους στόχους μας δεν βασίζεται στην υποστήριξη ή τον εξοπλισμό οποιασδήποτε συγκεκριμένης δύναμης. Επομένως, γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνουν άλλες ομάδες, αλλά οι στόχοι μας δεν επικεντρώνονται σε αυτό».

Πριν από την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο, που πυροδότησε έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK) είχε αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον των παραστρατιωτικών Φρουρών της Επανάστασης, σε αντίποινα για τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων από την Τεχεράνη. Ωστόσο, αξιωματούχος της οργάνωσης δήλωσε ότι δεν έχουν σταλεί δυνάμεις από το Ιράκ στο Ιράν.

Αν οι κουρδικές οργανώσεις από το Ιράν και το Ιράκ συμμετάσχουν στη σύγκρουση, θα είναι η πρώτη φορά που μια σημαντική χερσαία δύναμη εισέρχεται στον πόλεμο. Οι κουρδικές δυνάμεις διαθέτουν εμπειρία μάχης από τον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Αξιωματούχος της Komala, μιας ακόμη κουρδικής ιρανικής οργάνωσης, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις τους είναι έτοιμες να περάσουν τα σύνορα μέσα σε μία εβδομάδα έως δέκα ημέρες και ότι «περιμένουν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες». Μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

Οι Κούρδοι στο Ιράν έχουν μακρά ιστορία παραπόνων και εξεγέρσεων τόσο κατά της σημερινής Ισλαμικής Δημοκρατίας όσο και κατάτης μοναρχίας που προηγήθηκε. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, οι Κούρδοι βρέθηκαν στο περιθώριο και υπέστησαν καταστολή, ενώ κατά διαστήματα επαναστάτησαν.

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, το νέο θεοκρατικό καθεστώς συγκρούστηκε επίσης με Κούρδους αντάρτες. Οι ιρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν κουρδικές πόλεις και χωριά σε συγκρούσεις που μέσα σε λίγους μήνες στοίχισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Παρότι μοιράζονται την επιθυμία να ανατραπεί η σημερινή ηγεσία, οι κουρδικές οργανώσεις έχουν συγκρουστεί και με άλλες ομάδες της ιρανικής αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα με την παράταξη που ηγείται ο γιος του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος κατηγορεί τους Κούρδους ότι είναι αυτονομιστές που επιδιώκουν τον κατακερματισμό του Ιράν.



