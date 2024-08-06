​​​​​​​Έτοιμα τα μεταγωγικά για απομακρύνσεις Γερμανών από τη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για μαζική επιχείρηση απομάκρυνσης Γερμανών πολιτών από τη Μέση Ανατολή οποτεδήποτε.

Σε θέση απόλυτης ετοιμότητας βρίσκονται ήδη μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Α400Μ καθώς και Γερμανοί στρατιώτες στη στρατιωτική βάση Βούνστορφ της Κάτω Σαξονίας με στόχο την παροχή στρατιωτικής συνδρομής στην απομάκρυνση Γερμανών πολιτών από τη Μέση Ανατολή.



Την είδηση μετέδωσε πρώτο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa και αναπαράγεται σήμερα στον γερμανικό Τύπο, όπως και οι αποκλειστικές πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, σύμφωνα με το οποίο οι ενδεχόμενες επιχειρήσεις απομάκρυνσης της Bundeswehr, δηλαδή των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, θα αφορούν κυρίως πτήσεις από τον Λίβανο προς την Κύπρο.



Σε αυτές τις επιχειρήσεις, εάν ενεργοποιηθεί το σχέδιο απομάκρυνσης πολιτών σε περίπτωση ιρανικών αντιποίνων μεγάλης κλίμακας προς το Ισραήλ, περιλαμβάνεται και η γερμανική φρεγάτα «Αμβούργο», η οποία προς το παρόν βρίσκεται νότια της Ελλάδας, μολονότι κανονικά προορίζεται για επιχειρήσεις κατά των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με το dpa, το οποίο επικαλείται πληροφορίες του γερμανικού υπ. Εξωτερικών, μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί στις ειδικές λίστες του γερμανικού υπ. Εξωτερικών περίπου 2.100 Γερμανοί υπήκοοι που ζουν στον Λίβανο. Το Spiegel από την πλευρά του, επικαλούμενο πληροφορίες που προέρχονται από τις μυστικές υπηρεσίες, αναφέρει ότι το Ιράν θα μπορούσε να ξεκινήσει την επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ αυτή την εβδομάδα με κομβικό τον ρόλο της Χεζμπολάχ, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει επίσης μαζικές επιθέσεις από τον Λίβανο.



Την ίδια ώρα η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa επεκτείνει τις ακυρώσεις πτήσεων προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Τεχεράνη μέχρι τις 12 Αυγούστου. Ταυτόχρονα μέχρι τις 8 Αυγούστου παγώνουν οι πτήσεις προς το Αμμάν της Ιορδανίας αλλά και προς το Ερμπίλ του Ιράκ. Όλες οι αεροπορικές εταιρείες του ομίλου Lufthansa, μεταξύ των οποίων η Austrian Airlines και η Swiss, μέχρι τις 7 Αυγούστου θα αποφεύγουν επίσης πτήσεις πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ.

Εβραϊκό Συμβούλιο: Στρατιωτική στήριξη στο Ισραήλ

Εν μέσω αυτού του δύσκολου καλοκαιριού με τους φόβους για μια γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή να φουντώνουν μέρα με τη μέρα, η γερμανική κυβέρνηση καλεί όλες τις πλευρές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να αποφύγουν την κλιμάκωση.



Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γερμανικού υπ. Εξωτερικών, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tagesschau.de, η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με όλους τους συνομιλητές της στην περιοχή «σε όλα τα επίπεδα». Το Βερολίνο καλεί τους πάντες σε «αυτοσυγκράτηση», ενώ παρακολουθεί με «μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις στην περιοχή, ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βόλφγκανγκ Μπύχνερ.



Κι ενώ όλα βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί στη Μέση Ανατολή, το Κεντρικό Εβραϊκό Συμβούλιο διά του επικεφαλής του Γιόζεφ Σούστερ ζητά από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις να στηρίξουν το Ισραήλ και στρατιωτικά, τονίζοντας την ιδιαίτερη ιστορική ευθύνη της Γερμανίας. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν γερμανικά μέσα, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατό χωρίς σχετική απόφαση του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου.



Την θέση του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου φαίνεται να συμμερίζεται και ο επιτετραμμένος της γερμανικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού Φέλιξ Κλάιν καθώς και κορυφαία στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών από την αξιωματική αντιπολίτευση. O επικεφαλής της επιτροπής Άμυνας της γερμανικής βουλής Μάρκους Φάμπερ από τους Φιλελευθέρους δήλωσε ότι στην παρούσα φάση η Γερμανία θα μπορούσε να στηρίξει το Ισραήλ επιταχύνοντας τις άδειες για εξαγωγές όπλων.



Πάντως, ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους από τους Σοσιαλδημοκράτες ξεκαθάρισε πρόσφατα ότι ενδεχόμενη στρατιωτική συμμετοχή της Bundeswehr στην περιοχή είναι επί του παρόντος εκτός συζήτησης.

