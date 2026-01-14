Βρετανία: Τρεις κρατούμενοι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έληξαν την απεργία πείνας τους

Τρεις φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές που κρατούνταν στη Βρετανία έληξαν την απεργία πείνας τους την Τετάρτη, με ορισμένους από αυτούς να αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο θανάτου από τις επιπτώσεις της διαμαρτυρίας τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκστρατευτική ομάδα Prisoners for Palestine.

Όλοι οι απεργοί πείνας έχουν κατηγορηθεί για αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν εκ μέρους της Palestine Action, πριν η οργάνωση τεθεί εκτός νόμου και χαρακτηριστεί τρομοκρατική.

Οι δύο βρίσκονται υπό κράτηση για φερόμενη εμπλοκή σε διάρρηξη σε αμυντική εταιρεία που συνδέεται με το Ισραήλ πέρυσι. Ο τρίτος ήταν ένας από τους πολλούς που κατηγορούνται για παραβίαση στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στην κεντρική Αγγλία και για πρόκληση ζημιών σε δύο αεροσκάφη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στήριξη της Βρετανίας προς το Ισραήλ.

Η Palestine Action απαγορεύτηκε τον Ιούλιο, εξομοιούμενη με οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος ή η αλ Κάιντα, γεγονός που καθιστά ποινικό αδίκημα τη συμμετοχή σε αυτήν. Έκτοτε, χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί επειδή κρατούσαν πλακάτ υποστήριξης της οργάνωσης.

