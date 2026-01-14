Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι δολοφονίες στο Ιράν «έχουν σταματήσει» και ότι οι εκτελέσεις «ακυρώθηκαν», προειδοποιώντας ωστόσο πως «αν αυτό ξανασυμβεί, θα μας αναστατώσει πολύ», σε μια δήλωση που επιχειρεί να σηματοδοτήσει προσωρινή αποκλιμάκωση, ενώ στο παρασκήνιο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής παρέμβασης.

«Μας είπαν ότι οι δολοφονίες στο Ιράν σταματούν και ότι δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις», δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι δολοφονίες έχουν σταματήσει. Οι εκτελέσεις έχουν σταματήσει», πρόσθεσε.

Η δήλωση έρχεται την ώρα που ο Τραμπ εξετάζει σειρά πιθανών ενεργειών σε βάρος του Ιράν ως απάντηση στη φονική καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων. Τις τελευταίες ημέρες είχε εκφράσει δημόσια στήριξη προς τους διαδηλωτές, διαμηνύοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν» και προειδοποιώντας την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε εκτελέσεις.

Την ίδια ώρα, το καθεστώς της Τεχεράνης διαμηνύει ότι θα απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, κατηγορώντας τις συγκεκριμένες χώρες ότι βρίσκονται πίσω από τις κινητοποιήσεις αμφισβήτησης της κυβέρνησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμαντ Πακπούρ, κατηγόρησε επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «δολοφόνους της ιρανικής νεολαίας».

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), τουλάχιστον 2.400 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της καταστολής των κινητοποιήσεων στα τέλη Δεκεμβρίου. Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες το Ιράν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκτέλεσης του 26χρονου διαδηλωτή Ερφάν Σολτανί, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα, σύμφωνα με μέλος της οικογένειάς του και το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι αμερικανική στρατιωτική επέμβαση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες 24 ώρες, ενώ το Ισραήλ θεωρεί πως ο Τραμπ έχει ήδη λάβει την απόφαση για επέμβαση, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί το εύρος και το ακριβές χρονοδιάγραμμα της ενδεχόμενης δράσης.

Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί ενισχύει τα σενάρια επικείμενου πλήγματος, καθώς η Ουάσινγκτον λαμβάνει προληπτικά στρατιωτικά μέτρα, αποσύροντας προσωπικό από κομβικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, σε ένα σαφές μήνυμα ότι το σενάριο στρατιωτικής κλιμάκωσης βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ απομακρύνουν μέρος του προσωπικού τους λόγω της αυξανόμενης περιφερειακής έντασης, μετά την προειδοποίηση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου πως η Τεχεράνη θα πλήξει αμερικανικές βάσεις αν η Ουάσινγκτον προχωρήσει σε επίθεση, την ώρα που το ιρανικό καθεστώς επιχειρεί να διαχειρίστεί τη βαθύτερη εσωτερική κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία.

Ειδικότερα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Τετάρτη ότι «κάποιοι άνθρωποι» αποχωρούν από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, το περιφερειακό στρατιωτικό κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στο Κατάρ, όπου σταθμεύουν περίπου 10.000 στρατιώτες.

Six KC-135 tankers departed al-Udeid base pic.twitter.com/Esnew8RFe8 — Barak Ravid (@BarakRavid) January 14, 2026

Άραβας αξιωματούχος χαρακτήρισε τη μερική αποχώρηση «καθαρά προληπτικό μέτρο», ενώ η κυβέρνηση του Κατάρ ανέφερε ότι η κίνηση αποτελεί «απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις». Παράλληλα, Βρετανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι μέρος του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού έχει επίσης αποχωρήσει από τη βάση.

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η αστάθεια στο Ιράν θα μπορούσε να επεκταθεί και σε γειτονικές χώρες, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του για επέμβαση υπέρ των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν την Ισλαμική Δημοκρατία από τον Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη είχε στο παρελθόν εξαπολύσει πυραυλική επίθεση κατά της βάσης Αλ Ουντέιντ, μετά τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ–Ιράν τον Ιούνιο.

Τις τελευταίες ημέρες, οι γειτονικές χώρες του Ιράν έχουν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες διαμεσολάβησης, με Ιρανούς αξιωματούχους να έχουν επαφές με κράτη όπως το Κατάρ, τα ΗΑΕ και η Τουρκία, τα οποία φιλοξενούν σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Αξιωματούχος του Κόλπου ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ μετακινούν αεροσκάφη εκτός περιοχής, σε μια εμφανή προσπάθεια «να μην βρίσκονται εντός βεληνεκούς», σε περίπτωση που το Ιράν προχωρήσει σε αντίποινα μετά από ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα.

Σε αυτό το κλίμα, η Βρετανία αποσύρει επίσης μέρος του προσωπικού της από την αεροπορική βάση στο Κατάρ ενόψει αντιποίνων σε ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα, μετέδωσε η εφημερίδα i. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δεν προχώρησε άμεσα σε κάποιο σχόλιο.

«Όλα τα σήματα δείχνουν ότι επίκειται αμερικανική επίθεση, όμως αυτή είναι και η τακτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης: να κρατά τους πάντες σε εγρήγορση. Η απρόβλεπτη στάση αποτελεί μέρος της στρατηγικής», δήλωσε αργότερα την Τετάρτη στρατιωτικός αξιωματούχος της Δύσης στο Reuters.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Politico, η Βρετανία έκλεισε προσωρινά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Κλείσαμε προσωρινά τη βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία πλέον θα λειτουργεί εξ αποστάσεως. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν επικαιροποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή».

Και η Ιταλία κάλεσε τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων, ανακοίνωσε την Τετάρτη το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών. Περίπου 600 Ιταλοί υπήκοοι βρίσκονται στη χώρα, οι περισσότεροι στην περιοχή της Τεχεράνης.

Το ιταλικό ΥΠΕΞ ανέφερε επίσης ότι περισσότερα από 900 μέλη των ιταλικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, περίπου 500 στο Ιράκ και 400 στο Κουβέιτ, όπου λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την προστασία του στρατιωτικού προσωπικού.

Στο ίδιο πνεύμα αυξημένης επιφυλακής, η Γερμανία εξέδωσε οδηγία με την οποία καλεί τις γερμανικές αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με το Flightradar24, καθώς οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επαναξιολογούν τους κινδύνους εν μέσω της έντασης.

Και η Πολωνία κάλεσε τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Το υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει (τους Πολωνούς) να φύγουν αμέσως από το Ιράν και να αποφύγουν κάθε ταξίδι στη χώρα αυτή», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Δεκάδες πλοία αγκυροβολούν έξω από τα λιμάνια του Ιράν

Δεκάδες εμπορικά πλοία έχουν αγκυροβολήσει τις τελευταίες ημέρες εκτός των ορίων των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με δεδομένα και πηγές του κλάδου ναυτιλίας, καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι κινήσεις αυτές είναι καθαρά προληπτικές, λόγω των αυξημένων εντάσεων και των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων στο Ιράν. Τα όρια των λιμανιών θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα, καθώς σε περίπτωση αεροπορικών πληγμάτων σε γειτονικές υποδομές αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος παράπλευρων απωλειών.

Το Ιράν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το θαλάσσιο εμπόριο για τις εισαγωγές του με φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου, γενικού φορτίου και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και από δεξαμενόπλοια για τις εξαγωγές πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται έντονη κινητικότητα στη θαλάσσια ζώνη του Ιράν. Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας ναυτιλιακής πληροφόρησης Pole Star Global, ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που εισήλθαν στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) του Ιράν, η οποία εκτείνεται έως και 24 ναυτικά μίλια κατά μήκος των ακτών του στον Περσικό Κόλπο και την Κασπία Θάλασσα, πέραν των χωρικών υδάτων των 12 ναυτικών μιλίων, αυξήθηκε από 1 πλοίο σε 36 δεξαμενόπλοια μεταξύ 6 και 12 Ιανουαρίου.

Τουλάχιστον 25 πλοία ξηρού φορτίου παρέμεναν ακινητοποιημένα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) του Ιράν, ανοιχτά του μεγάλου λιμανιού Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic.

Επιπλέον, άλλα 25 πλοία, μεταξύ των οποίων πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και γενικού φορτίου, είχαν αγκυροβολήσει νοτιότερα, ανοιχτά του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς, όπως δείχνουν τα ίδια δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές τον Ιούνιο του 2025 σε στόχους στο Μπαντάρ Αμπάς, ενώ τον Απρίλιο του ίδιου έτους τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ανεξήγητες εκρήξεις στην περιοχή, με τις ιρανικές αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο σαμποτάζ.

Παράλληλα, η Combined Maritime Force ανέφερε σε ενημερωτικό σημείωμα τη Δευτέρα ότι το εύρος των παρεμβολών στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης GNSS, συμπεριλαμβανομένου του GPS, έχει αυξηθεί σε «σημαντικό» βαθμό την τελευταία εβδομάδα, στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.

«Είναι ιδιαίτερα πιθανό αυτό να οφείλεται σε μέτρα προστασίας δυνάμεων που λαμβάνονται σε σχέση με τις συνεχιζόμενες πολιτικές εντάσεις στην περιοχή. Τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή ενδέχεται να επηρεαστούν», ανέφερε το ενημερωτικό σημείωμα.

Πηγή: skai.gr

