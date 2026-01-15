Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα ζητήσει αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για το 2027. Αυτή η ετήσια αύξηση κατά 50% μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται εξωφρενική. Ωστόσο, δεν απέχει πολύ από τον ιστορικό κανόνα - και ίσως αποτελεί το σημαντικότερο βήμα που μπορεί να κάνει ο Λευκός Οίκος για να διασφαλίσει την ειρήνη μέσω της ισχύος.

Πέρυσι, ο Λευκός Οίκος υποσχέθηκε να δαπανήσει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για την άμυνα τον Απρίλιο, αλλά έφτασε σε αυτό το ποσό με δημοσιονομικά τεχνάσματα. Το βασικό αίτημα του προέδρου, ύψους 893 δισ. δολαρίων, θα συνιστούσε περικοπή μετά τον πληθωρισμό και συμπληρώθηκε από μια εφάπαξ ένεση 150 δισ. δολαρίων μέσω του νόμου One Big Beautiful Bill Act.

Το Κογκρέσο αξίζει εύσημα που αύξησε το ανώτατο όριο στα 900 δισ. δολάρια τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο του νομοσχεδίου αμυντικής πολιτικής, αλλά αυτό εξακολουθεί να υπολείπεται όσων απαιτούνται για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας. Έργα όπως η αναμόρφωση του στόλου του Ναυτικού θα χρειαστούν χρόνια σταθερής χρηματοδότησης. Το υψηλότερο ποσό αποτελεί νίκη για τους «γερακιούς» στο Καπιτώλιο, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι αμυντικές δαπάνες τώρα θα βοηθήσουν στην αποτροπή πιο δαπανηρών συγκρούσεων.

Με το νέο ανώτατο όριο του Τραμπ, οι αμυντικές δαπάνες θα πλησίαζαν τον στόχο του 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, τον οποίο οι ΗΠΑ πρόσφατα έπεισαν και τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ να επιδιώξουν. Κατά τη δεκαετία του 1980, οι ΗΠΑ είχαν κατά μέσο όρο 5,5% ετησίως. Καθώς η απειλή από την Κίνα εντείνεται, είναι ενθαρρυντικό ότι ο πρόεδρος έχει πειστεί πως χρειάζεται να επιστρέψει στο παλιό κανονικό.

Ωστόσο, το να δαπανηθούν 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια είναι πιο περίπλοκο απ’ όσο ακούγεται, ακόμη και για μια κυβέρνηση που δαπανά αφειδώς. Αν ο πρόεδρος είναι σοβαρός ως προς την αύξηση της αμυντικής παραγωγής, είναι προτιμότερο να αυξήσει άμεσα τις δαπάνες για πολυετή έργα, ακόμη κι αν οι βραχυπρόθεσμες εκταμιεύσεις υπολείπονται των 1,5 τρισεκατομμυρίων.

Ο πρώτος λόγος για να ξεκινήσει η δαπάνη νωρίτερα είναι ότι οι προμήθειες απαιτούν χρόνο. Ο πρόεδρος επέκρινε τους αμυντικούς εργολάβους την περασμένη εβδομάδα για επαναγορές μετοχών. Είναι θεμιτό να τους ζητά να λειτουργούν με μεγαλύτερη αίσθηση επείγοντος, αλλά οι μεγάλες εταιρείες χρειάζονται επίσης διαβεβαιώσεις σταθερής κρατικής στήριξης για να δικαιολογήσουν δαπανηρά και χρονοβόρα έργα με μακρύ ορίζοντα, όπως η αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων πυραύλων.

Ο δεύτερος λόγος για να αυξηθούν οι δαπάνες πριν από το 2027 είναι ότι ο Τραμπ πιθανότατα δεν θα έχει ρεπουμπλικανικές πλειοψηφίες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν περιμένει την επόμενη διαδικασία έγκρισης των αμυντικών πιστώσεων, θα αντιμετωπίσει πιέσεις από τους Δημοκρατικούς - οι οποίοι θεωρείται ότι ευνοούνται για να κερδίσουν τη Βουλή - να αντισταθμίσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών με περισσότερες μη αμυντικές δαπάνες, κάτι που η χώρα δεν μπορεί να αντέξει.

Οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο μπορούν να το παρακάμψουν αυτό προωθώντας ένα έκτακτο συμπληρωματικό πακέτο πριν από το τέλος του 2026. Θα μπορούσαν να περάσουν ένα νομοσχέδιο που να διοχετεύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος πολλών ετών σε μεγάλες ποσότητες σχετικά χαμηλού κόστους αλλά κρίσιμων πυρομαχικών και drones.

Η δαπάνη είναι μόνο μέρος της διαδικασίας, και είναι εύλογο να υπάρχει ανησυχία για το αν αυτή η τεράστια ένεση ρευστότητας θα αξιοποιηθεί σωστά. Ευτυχώς, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας Ρότζερ Γουίκερ (Ρεπουμπλικανός–Μισισίπι) και οι συνάδελφοί του έχουν κάνει σημαντική δουλειά στη μεταρρύθμιση των προμηθειών και μπορούν να χτίσουν πάνω σε αυτή την ορμή, ώστε μια επένδυση γενεών να μη σπαταληθεί.

Από τα πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έως τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ συνεχίζει να δείχνει την αξία της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος. Αλλά ακόμη και οι μεμονωμένες επιχειρήσεις έχουν υψηλό κόστος. Τα βομβαρδιστικά B-2 που έπληξαν το Ιράν κοστίζουν πάνω από 2 δισ. δολάρια το καθένα. Οι πύραυλοι Tomahawk κοστίζουν 2,2 εκατ. δολάρια ο ένας. Εκείνη η επιχείρηση διήρκεσε μία νύχτα. Φανταστείτε το κόστος μιας παρατεταμένης σύγκρουσης με την Κίνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.