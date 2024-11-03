«Η ιστορία δεν παραγράφεται», ανέφερε το ΥΠΕΞ ως απάντηση στις δηλώσεις Έντι Ράμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές το ΥΠΕΞ ανέφερε ότι:

«Η ιστορία δεν παραγράφεται και διατηρεί ζωντανό το αίτημα για πλήρη σεβασμό, εκ μέρους της Αλβανίας, των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Αυτό συνιστά ρητή προϋπόθεση της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας, σύμφωνα με την ομόφωνη θέση των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Οκτωβρίου 2024».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, στην ομιλία του ο Έντι Ράμα αναφέρθηκε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, λέγοντας:

«Οργανώθηκε μια διαμαρτυρία με γελοία φυλλάδια εμπνευσμένα από τους λεγόμενους "Βορειοηπειρώτες" και μόνο οίκτο μου δημιουργούν. Το "Βορειοηπειρώτες" είναι ένας νεκρός όρος, με τον καιρό έχει πεθάνει. Και έχει πεθάνει μαζί με κάθε όνειρο των ατόμων που προσπαθούν να το γελοιοποιήσουν. Όποιος χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο όταν μιλάει για το νότο της Αλβανίας δείχνει να μην θέλει να ζήσει στον 21ο αιώνα. Είναι απολιθώματα και κρίμα».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ζήτησε την ψήφο της Αλβανικής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη, είπε: «Πήρες τον δρόμο για την πατρίδα σου, σήμερα είσαι ψηφοφόρος με πλήρη δικαιώματα» και κάλεσε «Ας κάνουμε την Αλβανία μέλος της ΕΕ έως το 2030».

Πηγή: skai.gr

