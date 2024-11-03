Ισραήλ: Στα σύνορα με τον Λίβανο ο Νετανιάχου

Ο Iσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετέβη σήμερα στα σύνορα με τον Λίβανο, απ΄όπου ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση κατά της Χεζμπολάχ στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

"Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετέβη σήμερα στα σύνορα με τον Λίβανο", αναφέρεται στην ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται περισσότερα στοιχεία για την επίσκεψη αυτή. Την τελευταία φορά που ο Νετανιάχου μετέβη στα σύνορα με τον Λίβανο ήταν στις 6 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

