Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Στα σύνορα με τον Λίβανο ο Νετανιάχου

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετέβη σήμερα στα σύνορα με τον Λίβανο», αναφέρεται στην ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται περισσότερα στοιχεία

Νετανιάχου

Ο Iσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετέβη σήμερα στα σύνορα με τον Λίβανο, απ΄όπου ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση κατά της Χεζμπολάχ στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

"Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετέβη σήμερα στα σύνορα με τον Λίβανο", αναφέρεται στην ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται περισσότερα στοιχεία για την επίσκεψη αυτή. Την τελευταία φορά που ο Νετανιάχου μετέβη στα σύνορα με τον Λίβανο ήταν στις 6 Οκτωβρίου. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark