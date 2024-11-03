Τι προτιμά η Τουρκία; Χάρις ή Τραμπ;

Ειδικοί θεωρούν ότι μια προεδρία Χάρις θα μπορούσε να διατηρήσει το στάτους κβο που εγκατέστησε ο Τζο Μπάιντεν, ενώ η επιστροφή του Τραμπθα μπορούσε τουλάχιστον να αναζωπυρώσει τον, από καιρό, νεκρό διάλογο Τουρκία- ΗΠΑ. Οι ειδικοί πάντως αποφεύγουν να πάρουν θέση για τος ποιος υποψήφιος θα συνέφερε περισσότερο την Τουρκία. Ένας από τους λόγους είναι οι δραματικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό και ο συνεχώς και πιο ισχυρός ρόλος που φαίνεται να παίζει το Ισραήλ στην περιοχή με πλήρη αμερικανική υποστήριξη.

Μηνύματα Φιντάν στον επόμενο ένοικο του Λευκού Οίκου

Οι δηλώσεις του τούρκου υπουργού Εξωτερικών σήμερα στη Χουριέτ στέλνουν σημαντικά μηνύματα στον επόμενο ένοικο του Λευκού Οίκου, ότι το Μεσανατολικό και οι βλέψεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού να επεκτείνει τον πόλεμο προς το Ιράν και τη Συρία, μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την Τουρκία. Ο Χακάν Φιντάν δηλώνει ότι το Συριακό καθεστώς δεν είναι έτοιμο για ομαλοποίηση των σχέσεων του με την Τουρκία, ενώ οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρίααυξάνονται «πράγμα που σημαίνει ότι εάν το ΡΚΚ και άλλα στοιχεία επιχειρήσουν να επωφεληθούν από αυτό το χαοτικό περιβάλλον, αυτό μπορεί να παρασύρει τη Συρία σε μεγαλύτερη αστάθεια». Για την τουρκική πλευρά το κύριο θέμα είναι η σχεδόν αυτονόμηση των Συριακών Κουρδικών Δημοκρατικών Δυνάμεων, που έχουν υποστήριξη των ΗΠΑ. Η Άγκυρα ανησυχεί επίσης για την τακτική καθυστερήσεων του Νετανιάχου στην επίτευξη εκεχειρίας με τη Χαμάς. Ο Φιντάν πιστεύει ότι κύριος στόχος του Ισραήλ είναι να οδηγήσει τους Παλαιστίνιους από τη Γάζαστην Αίγυπτοκαι από τη Δυτική Όχθη στην Ιορδανία». Η Άγκυρα φαίνεται επίσης να ανησυχεί για την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. «Ο Νετανιάχου μπορεί να λάβει μέτρα για την εξάλειψη των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν. Εάν προκύψει μια τέτοια κατάσταση, αυξάνεται η πιθανότητα επέκτασης της σύγκρουσης σε άλλες χώρες», λέει ο Χακάν Φιντάν, υπονοώντας προφανώς και τη χώρα του.

