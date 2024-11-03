«Μια από τις ισχυρότερες ρωσικές επιθέσεις» από την έναρξη του πολέμου, ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει ο επικεφαλής των ουκρανικών δυνάμεων, καθώς η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε περισσότερους οικισμούς στο ανατολικό μέτωπο, όπως μεταδίδει το CNN.

Η Ρωσία σημειώνει σταθερά κέρδη στην περιοχή του ανατολικού Ντονμπάς, την οποία ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν σκοπεύει να καταλάβει πλήρως. Σύμφωνα με το Reuters, η Ρωσία προχωρά όλο και πιο μέσα με ταχύτατο ρυθμό εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο.

Ο Ανώτατος Διοικητής της Ουκρανίας Oleksandr Syrskyi, δήλωσε ότι η κατάσταση στην πρώτη γραμμή «παραμένει δύσκολη» και ορισμένες περιοχές «απαιτούν συνεχή ανανέωση των πόρων των ουκρανικών μονάδων».

«Οι ουκρανικές δυνάμεις συγκρατούν αυτή τη στιγμή μια από τις ισχυρότερες ρωσικές επιθέσεις από την έναρξη της εισβολής πλήρους κλίμακας», ανέφερε ο ίδιος.

Το Σαββατοκύριακο, η Ρωσία διεκδίκησε την κατάληψη δύο οικισμών στην περιοχή του Ντόνετσκ - Κουρακίβκα και Βίσνεβε. Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει κανέναν από τους δύο ισχυρισμούς.

900 βόμβες στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα

Το Vyshneve βρίσκεται κοντά στο Pokrovsk, βασικό κόμβο υλικοτεχνικής υποστήριξης στα ανατολικά και σημαντικός στόχος της ρωσικής επίθεσης.

Εν τω μεταξύ, οι επιθέσεις ρωσικών drone συνεχίζονται, με την Ουκρανία να προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα με την ενεργειακή υποδομή να έχει ήδη χτυπηθεί πολύ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelensky δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερες από 50 επιθέσεις με drone στην Ουκρανία τη νύχτα της Κυριακής. Την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία έριξε περισσότερες από 900 βόμβες στην Ουκρανία και εκτόξευσε περίπου 30 πυραύλους και σχεδόν 500 drone Shahed σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, πρόσθεσε.

Τα περισσότερα από τα πλήγματα κατευθύνθηκαν εναντίον πολιτικών αντικειμένων και κρίσιμων υποδομών, ανέφερε η δήλωση.

Ζελένσκι: Ζητά άδεια να χτυπήσει βαθύτερα

Ο Ζελένσκι πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες προσπαθώντας να συγκεντρώσει πρόσθετη υποστήριξη, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή των συμμάχων για να χτυπήσει βαθύτερα στη Ρωσία.

Επανέλαβε την έκκλησή του για βοήθεια από τη Δύση, προσθέτοντας στη δήλωση ότι «όλα αυτά τα χτυπήματα δεν θα ήταν δυνατά αν είχαμε επαρκή υποστήριξη από τον κόσμο».

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι «η Ρωσία αυξάνει σταδιακά αυτή τη δραστηριότητα» και πρόσθεσε ότι η Μόσχα εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα «να χρησιμοποιήσει δυτικά στοιχεία για αυτόν τον σκοπό».

«Όλα αυτά παρέχονται στη Ρωσία από το εξωτερικό», συνέχισε ο Ζελένσκι. Και δυστυχώς, προέρχεται από εταιρείες στην Κίνα, την Ευρώπη και την Αμερική - πολλές μικρο-συνεισφορές στον συνεχή ρωσικό τρόμο».

Κρίσιμες οι εκλογές των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια επισφαλή στιγμή για την Ουκρανία.

Οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα θα καθορίσουν την πολιτική της Αμερικής για την Ουκρανία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Εάν εκλεγεί, η Καμάλα Χάρις αναμένεται να συνεχίσει σε μεγάλο βαθμό τις υποστηρικτικές πολιτικές της κυβέρνησης Μπάιντεν. Λαμβάνοντας μια δραστικά διαφορετική θέση, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ότι θα τερματίσει την υποστήριξη για την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου και ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να διευθετήσει τον πόλεμο «σε μια μέρα».

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία θεωρείται ότι ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της με βορειοκορεατικά στρατεύματα. Περίπου 8.000 στρατιώτες της Βόρειας Κορέας βρίσκονται στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας και αναμένεται να εμπλακούν σε μάχη εναντίον της Ουκρανίας τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσαν κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

