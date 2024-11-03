Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από την ομιλία που θα απευθύνει σε συμπατριώτες του που ζουν στη χώρα σε ξενοδοχείο της πόλης, πραγματοποίησαν μέλη του εθνικιστικού χώρου στη δυτική είσοδο της πόλης.

Σύμφωνα με το voria.gr, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι διαδηλωτές ανάρτησαν πανό με το σύνθημα «Edi Rama ουστ» και κρατούσαν σημαίες της Βόρειας Ηπείρου, με το αστέρι της Βεργίνας, αλλά και με τον Γιώργο Καστριώτη, στην οποία έγραφαν ότι ο γνωστός και ως Σκεντέρμπεης, ήταν Ηπειρώτης.

Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα, όπως «Έξω ο Ράμα απ' την Ελλάδα» και «Κατσίφα ζεις, εσύ μας οδηγείς», ενώ άφησαν φυλλάδια στα αυτοκίνητα με τη φωτογραφία του Έλληνα από τη Βόρεια Ήπειρο, στα οποία αναγραφόταν ότι δολοφονήθηκε από το αλβανικό κράτος.

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκε στις 11:00 το πρωί πλήθος κόσμου τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιεί ομιλία στους συμπατριώτες του.

Ο κόσμος συγκεντρώθηκε από νωρίς στην αίθουσα, όπου υπήρχαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με την είσοδο να μην επιτρέπεται από το εσωτερικό του ξενοδοχείου, αλλά μόνο από την εξωτερική πόρτα, όπου είχαν στηθεί μηχανήματα xray. Αλβανοί που μένουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και άλλοι που έφτασαν στην πόλη είτε με πούλμαν είτε με ΙΧ από την Αλβανία περίμεναν υπομονετικά να μπουν και τελικά κατέκλυσαν την αίθουσα.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Ράμα συναντά μετανάστες στην Ελλάδα, με την προηγούμενη συνάντηση να έχει πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, στην ομιλία του ο Έντι Ράμα αναφέρθηκε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, λέγοντας: «Οργανώθηκε μια διαμαρτυρία με γελοία φυλλάδια εμπνευσμένα από τους λεγόμενους "Βορειοηπειρώτες" και μόνο οίκτο μου δημιουργούν. Το "Βορειοηπειρώτες" είναι ένας νεκρός όρος, με τον καιρό έχει πεθάνει. Και έχει πεθάνει μαζί με κάθε όνειρο των ατόμων που προσπαθούν να το γελοιοποιήσουν. Όποιος χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο όταν μιλάει για το νότο της Αλβανίας δείχνει να μην θέλει να ζήσει στον 21ο αιώνα. Είναι απολιθώματα και κρίμα».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ζήτησε την ψήφο της Αλβανικής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη, είπε: «Πήρες τον δρόμο για την πατρίδα σου, σήμερα είσαι ψηφοφόρος με πλήρη δικαιώματα» και κάλεσε «Ας κάνουμε την Αλβανία μέλος της ΕΕ έως το 2030».

Πηγή: skai.gr

