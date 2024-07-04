Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, ότι το Ισραήλ αποφάσισε να στείλει μια αντιπροσωπεία για να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, όμως δεν θα σταματήσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας παρά μόνο «αφού επιτύχει όλους τους στόχους του», ανακοίνωσε το γραφείο του.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, επικεφαλής της αντιπροσωπείας θα είναι ο αρχηγός της μυστικής υπηρεσίας Μοσάντ.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν διευκρίνισε πού θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις.

Την Τετάρτη η Χαμάς ανέφερε ότι έστειλε στους μεσολαβητές νέες «ιδέες» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σημειώνοντας ότι ανέφερε το θέμα αυτό με αξιωματούχους του Κατάρ και της Αιγύπτου ενώ είχε και επαφές με την Τουρκία.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι «εξετάζει τα σχόλια» της Χαμάς για μια πιθανή συμφωνία και ότι θα απαντήσει στους μεσολαβητές.

Ένας Ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι έχει σταλεί μια αντιπροσωπεία για να διαπραγματευτεί με τη Χαμάς την απελευθέρωση των ομήρων, την ώρα που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προετοιμάζεται να συγκαλέσει το συμβούλιο ασφαλείας για να συζητηθούν οι νέες θέσεις τις παλαιστινιακής οργάνωσης.

Πριν από τη συνεδρίαση αυτή, αργά απόψε, ο Νετανιάχου θα συζητήσει με την ομάδα των διαπραγματευτών, ανέφερε μια πηγή του γραφείου του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, που επιδιώκει εδώ και μήνες να επιτευχθεί μια εκεχειρία, μίλησε επίσης με τον Νετανιάχου σήμερα.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο αφού επιτευχθούν όλοι οι στόχοι και ούτε λεπτό νωρίτερα», είπε ο αξιωματούχος, χωρίς να διευκρινίσει πού στάλθηκε η αντιπροσωπεία. Στις προηγούμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεσολάβησαν η Αίγυπτος και το Κατάρ και συνομιλίες έχουν διεξαχθεί και στις δύο αυτές χώρες.

Με βάση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη Νοεμβρίου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου, περισσότεροι από 100 όμηροι απελευθερώθηκαν, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων από ισραηλινές φυλακές.

Έκτοτε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει πιέσεις για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση και των υπόλοιπων 136 ομήρων.

Το Ισραήλ έλαβε την Τετάρτη την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση την οποία είχε ανακοινώσει στα τέλη Μαΐου ο Μπάιντεν και η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος που έχει γνώση της μεσολαβητικής προσπάθειας είπε ότι η Χαμάς επέδειξε ευελιξία σε ορισμένα ζητήματα, κάτι που επιτρέψει να χαραχθεί το πλαίσιο μιας συμφωνίας, εφόσον την εγκρίνει και το Ισραήλ.

Δύο στελέχη της Χαμάς δεν απάντησαν αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Το Ισραήλ επιμένει ότι θα δεχθεί μόνο προσωρινές παύσεις στις συγκρούσεις, μέχρι να εξαλειφθεί η Χαμάς.

Η πρόταση που παρουσίασε ο Μπάιντεν περιλαμβάνει τη σταδιακή απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων κατά τις δύο πρώτες φάσεις του, καθώς επίσης και την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων. Στην τρίτη φάση θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα και θα επιστραφούν τα λείψανα των ομήρων που σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν στη Γάζα.

