Ρωσικό στρατοδικείο αποφάσισε σήμερα τη δίμηνη προφυλάκιση του συνταγματάρχη Αρτιόμ Γκοροντίλοφ, διοικητή της 83ης Ταξιαρχίας Αεροπορικής Επίθεσης της Φρουράς της χώρας, με την κατηγορία της απάτης μεγάλης κλίμακας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το 2022, η εφημερίδα New York Times έγραψε ότι ο Γκοροντίλοφ ήταν διοικητής του 234ου Συντάγματος Αεροπορικής Επίθεσης των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων της Ρωσίας από το 2019, το οποίο, σύμφωνα με την Ουκρανία και τη Δύση, σκότωσε Ουκρανούς πολίτες στο προάστιο Μπούτσα του Κιέβου τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε τους ισχυρισμούς για την Μπούτσα ως «προβοκάτσια» και δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός δεν είχε καμία σχέση με τις δολοφονίες, οι οποίες, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, σκηνοθετήθηκαν για προπαγανδιστικούς σκοπούς.

Ο Γκοροντίλοφ που προήχθη για τα κατορθώματά του στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο η Ρωσία αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση, είναι ο τελευταίος μιας σειράς υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών και ανώτερων αξιωματικών της άμυνας που συνελήφθησαν με την κατηγορία της διαφθοράς τους τελευταίους μήνες.

Δεν είναι σαφές πώς ομολόγησε τις κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

