Υφυπ. Εξωτερικών ΗΒ: Δεσμευμένοι σε λύση ΔΔΟ για Κύπρο

Επιβεβαίωση της θέσης της νέας βρετανικής κυβέρνησης υπέρ λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας στο Κυπριακό εντός των υφιστάμενων παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, παρείχε απαντώντας σε σειρά κοινοβουλευτικών ερωτήσεων ο υφυπουργός Εξωτερικών Στίβεν Ντάουτι.

Οι ερωτήσεις προς το Foreign Office υποβλήθηκαν από τον Συντηρητικό βουλευτή Μάρτιν Βίκερς, κατόπιν προτροπής ομογενειακών παραγόντων, ενόψει και της επίσημης επίσκεψης του Κύπριου προέδρου της Δημοκρατίας στο Λονδίνο.

Ο κ. Χριστοδουλίδης θα έχει το απόγευμα της Δευτέρας την ευκαιρία για την πρώτη κατ' ιδίαν συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ην. Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, με την ατζέντα να περιλαμβάνει το Κυπριακό, τις περιφερειακές εξελίξεις και τη διμερή σχέση.

Ο κ. Βίκερς ζήτησε αρχικά να πληροφορηθεί αν θα γίνουν παραστάσεις στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών επί των διαπραγματεύσεων για μια ειρηνική, συνολική και με διάρκεια λύση για την επανένωση της Κύπρου.

Ο κ. Ντάουτι απάντησε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δεσμευμένο στην υποστήριξη των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών να επιτευχθεί μια λύση του Κυπριακού εντός των υφιστάμενων παραμέτρων μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Συνδιαλεγόμαστε με όλα τα μέρη προς στήριξη αυτού».

Ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών συμπλήρωσε ότι το ζήτημα συζητήθηκε πρόσφατα σε επαφές που είχε ο ίδιος και ο Βρετανός πρέσβης στην Άγκυρα με Τούρκους αξιωματούχους.

Ο Μάρτιν Βίκερς ρώτησε επίσης ποια μέτρα λαμβάνει το Ην. Βασίλειο ως εγγυήτρια δύναμη της ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου για να συμβάλει στην επανένωση του νησιού.

Ο κ. Ντάουτι επανέλαβε τα περί στήριξης στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και πρόσθεσε πως το Λονδίνο συνδιαλέγεται ενεργά με όλα τα μέρη «για να ενθαρρύνουμε την ευελιξία που χρειάζεται για να επιστρέψουμε στις συνομιλίες».

Συμπλήρωσε ότι η βρετανική πλευρά υποστηρίζει επίσης μια σειρά μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Κύπρο για να προωθηθούν οι επαφές μεταξύ των κοινοτήτων, καθώς και ότι συνεισφέρει στην ειρήνη και σταθερότητα με συμμετοχή στην UNFICUP.

Σε ερώτηση του κ. Βίκερς περί παραστάσεων στην Τουρκία για επιστροφή της Αμμοχώστου στους πρώην κατοίκους της, ο υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως το Ην. Βασίλειο υποστηρίζει τα πολυάριθμα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα Βαρώσια, μαζί με τη σχετική δήλωση του ΣΑ από το 2021.

«Το περιουσιακό παραμένει ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα του στάτους κβο στην Κύπρο. Εν τέλει, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα είναι μέσω της διαδικασίας υπό τα ΗΕ να φτάσουμε σε μία δίκαιη και με διάρκειας λύση του Κυπριακού», συμπλήρωσε ο Στίβεν Ντάουτι.

Ο κ. Βίκερς ρώτησε επίσης αν το Foreign Office θα προβεί σε παραστάσεις προς την Τουρκία για μείωση του αριθμού των στρατευμάτων της στην Κύπρο.

Η απάντηση του κ. Ντάουτι παρέπεμψε εκ νέου στην υποστήριξη της ειρήνης και σταθερότητας μέσω της UNFICYP και της διαδικασίας λύσης υπό τα ΗΕ. «Πιστεύουμε ότι αυτή παραμένει η καλύτερη οδός προς την αντιμετώπιση των δύσκολων ζητημάτων του στάτους κβο», συνέχισε, υπενθυμίζοντας το ψήφισμα 2723 του ΣΑ των ΗΕ, με κομβικό βρετανικό ρόλο, παροτρύνοντας τα μέρη να αναλογιστούν νέα στρατιωτικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Ο κ. Ντάουτι απάντησε και σε ερώτηση του Μάρτιν Βίκερς για παραστάσεις προς τις «κυπριακές αρχές σε αμφότερες τις πλευρές» να αποκαλύψουν τοποθεσίες που έχουν ταφεί αγνοούμενοι.

Είπε ότι η βρετανική κυβέρνηση συμμερίζεται τις ανησυχίες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για τους αγνοούμενους και ότι στηρίζει την κρίσιμη δουλειά που κάνει η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους.

Τέλος, ο φιλοκύπριος Συντηρητικός βουλευτής ρώτησε αν ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κύπρο.

Η απάντηση του υφυπουργού Ντάουτι ήταν ότι «η Κύπρος είναι ένας κομβικός εταίρος του Ην. Βασιλείου και η σχέση μας δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο δυνατή», με συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Κατέληξε λέγοντας ότι ο ίδιος είχε πρόσφατα συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών Κόμπο και ότι ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας ήταν στην Κύπρο στις 2 Οκτωβρίου.

