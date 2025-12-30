Υεμένη: Τα ΗΑΕ μετέφεραν όπλα, λέει η Σαουδική Αραβία

Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που επιχειρεί στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι φορτίο το οποίο έφτασε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο νότιο λιμάνι της Μουκάλα περιείχε εμπορευματοκιβώτια με όπλα και πυρομαχικά.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε σε απάντηση δήλωσης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο φορτίο δεν περιείχε όπλα και προοριζόταν για τις δικές τους δυνάμεις.

Ο συνασπισμός υπό του Ριάντ ανέφερε ότι διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα όπλα αυτά επρόκειτο να μεταφερθούν και να διανεμηθούν σε περιοχές της επαρχίας Χαντραμούτ στην Υεμένη.

Πηγή: skai.gr

