Η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, πέθανε σε ηλικία 35 ετών

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, πέθανε έπειτα από μάχη με την οξεία μυελογενή λευχαιμία.

«Η όμορφη Τατιάνα μας έφυγε σήμερα το πρωί. Θα βρίσκεται για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου, το Ίδρυμα της Βιβλιοθήκης JFK.

Η Σλόσμπεργκ αποκάλυψε σε ένα συγκινητικό δοκίμιο που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα ότι διαγνώστηκε με μια «σπάνια μετάλλαξη» οξείας μυελογενούς λευχαιμίας τον Μάιο του 2024, μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.