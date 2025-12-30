Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αποχώρηση των δυνάμεών τους που είχαν απομείνει στην Υεμένη, μετά το τελεσίγραφο 24 ωρών της Σαουδικής Αραβίας, σηματοδοτώντας τη σοβαρότερη έως σήμερα κλιμάκωση στις σχέσεις Ριάντ-Άμπου Ντάμπι.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά το αεροπορικό πλήγμα του συνασπισμού υπό το Ριάντ στο νότιο λιμάνι της Υεμένης, Μουκάλα.

Η επίθεση, η οποία, σύμφωνα με το Ριάντ, στόχευε φορτίο όπλων που συνδεόταν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σηματοδότησε τη σοβαρότερη έως σήμερα κλιμάκωση μεταξύ Ριάντ και Άμπου Ντάμπι, στο πλαίσιο της διευρυνόμενης ρήξης μεταξύ των δύο δυνάμεων του Κόλπου.

Αν και επί μακρόν αποτελούσαν τους δύο βασικούς πυλώνες της περιφερειακής ασφάλειας, τα συμφέροντα των δύο χωρών αποκλίνουν πλέον σε μια σειρά ζητημάτων, από τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου έως τη γεωπολιτική επιρροή.

Θέτοντας την εθνική της ασφάλεια ως «κόκκινη γραμμή», η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε νωρίτερα την Τρίτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι άσκησαν πιέσεις στους αυτονομιστές στη νότια Υεμένη ώστε να προχωρήσουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις που έφτασαν έως τα σύνορα του βασιλείου.

Ήταν η σκληρότερη έως σήμερα ρητορική του Ριάντ κατά του Άμπου Ντάμπι, στο πλαίσιο της ρήξης μεταξύ των δύο γειτόνων, οι οποίοι στο παρελθόν συνεργάστηκαν κατά των φιλοϊρανών Χούθι της Υεμένης, αλλά των οποίων τα συμφέροντα στη χώρα έχουν σταδιακά απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι εντάσεις εντός του συνασπισμού εντάθηκαν καθώς το Άμπου Ντάμπι στήριζε αυτονομιστές στα νότια που επιδιώκουν αυτοδιοίκηση, ενώ το Ριάντ συνέχισε να υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, οδηγώντας τελικά σε ανοιχτή ρήξη μεταξύ των συμμάχων του Κόλπου.

Την Τρίτη, ο συνασπισμός έπληξε, όπως ανέφερε, αποβάθρα που χρησιμοποιούνταν για την παροχή ξένης στρατιωτικής υποστήριξης στους αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο επικεφαλής του υποστηριζόμενου από το Ριάντ προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης έδωσε τελεσίγραφο 24 ωρών στις δυνάμεις των ΗΑΕ να αποχωρήσουν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι αιφνιδιάστηκαν από το αεροπορικό πλήγμα και ότι το φορτίο που επλήγη δεν περιείχε όπλα, αλλά προοριζόταν για τις δικές τους δυνάμεις.

Ο επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης, Ρασάντ αλ-Αλίμι, ακύρωσε αμυντικό σύμφωνο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης, και κατηγόρησε το Άμπου Ντάμπι σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι τροφοδοτεί τη διχόνοια στη χώρα μέσω της στήριξής του στο Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο (STC).

«Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε με τρόπο οριστικό ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άσκησαν πίεση και καθοδήγησαν το STC ώστε να υπονομεύσει και να εξεγερθεί κατά της κρατικής εξουσίας μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης», δήλωσε.

Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν τονίσει ότι «η διαχείριση των πρόσφατων εξελίξεων πρέπει να γίνει με υπευθυνότητα και με τρόπο που να αποτρέπει την κλιμάκωση, στηριζόμενη σε αξιόπιστα στοιχεία και στον υφιστάμενο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών».

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στον Κόλπο κατέγραψαν πτώση.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν βασικούς παίκτες στον ΟΠΕΚ και οποιαδήποτε ρήξη μεταξύ τους θα μπορούσε να δυσχεράνει τη λήψη αποφάσεων για την παραγωγή πετρελαίου.

Οι δύο χώρες, μαζί με ακόμη έξι μέλη του OPEC+, συνεδριάζουν διαδικτυακά την Κυριακή, με πηγές του οργανισμού να αναφέρουν ότι αναμένεται η διατήρηση της υφιστάμενης πολιτικής, χωρίς αλλαγές στην παραγωγή κατά το πρώτο τρίμηνο.



