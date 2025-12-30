Μεγάλες συναυλίες με δωρεάν είσοδο για 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους συγκεντρωμένους στην παραλία της Κοπακαμπάνα: η περυσινή πρωτοχρονιάτικη γιορτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, αναγνωρίστηκε σήμερα ως "η μεγαλύτερη" παγκοσμίως από τα Ρεκόρ Γκίνες.

Ο δήμαρχος του Ρίο Εντουάρντο Πάες έλαβε την τιμητική πλακέτα από μια εκπρόσωπο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες στην κεντρική σκηνή των εορτασμών που προγραμματίζονται φέτος, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, απέναντι από το εμβληματικό ξενοδοχείο Copacabana Palace.

Ο σταρ της βραδιάς θα είναι ο Ζιλμπέρτο Ζιλ, θρύλος της βραζιλιάνικης μουσικής.

"Ο τίτλος αυτός απονεμήθηκε μετά την ανάλυση και την επικύρωση των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό ρεκόρ των συμμετεχόντων, το εύρος του καλλιτεχνικού προγράμματος, την έκταση του χώρου της εκδήλωσης και την πολιτιστική της σημασία", διευκρίνισε η δημαρχία του Ρίο σε ανακοίνωση.

Το ρεκόρ των 2,5 εκατομμυρίων συμμετεχόντων επικυρώθηκε από φωτογραφίες που ελήφθησαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

"Είναι τιμή που λαμβάνω αυτή την επικύρωση των Ρεκόρ Γκίνες. Ξέρουμε ότι καμιά πόλη στον κόσμο δεν οργανώνει εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν τόσο κόσμο με τόση αφοσίωση", δήλωσε ο Πάες, τον οποίο επικαλείται η ίδια ανακοίνωση. ΄

Κάθε 31η Δεκεμβρίου, η παραλία της Κοπακαμπάνα υποδέχεται πλήθος γλεντζέδων, οι περισσότεροι είναι ντυμένοι στα λευκά, για να γιορτάσουν τον ερχομό της νέας χρονιάς, με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Η φετινή γιορτή προαναγγέλλεται επίσης μεγαλειώδης, με πυροτεχνήματα που θα στολίζουν τον ουρανό του Ρίο επί 12 λεπτά και 1.200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα τον φωτίζουν.

Συνολικά 13 σκηνές έχουν στηθεί για δωρεάν συναυλίες σε όλη την πόλη, εκ των οποίων τρείς στην Κοπακαμπάνα, όπου τα μέτρα ασφαλείας προβλέπουν την ανάπτυξη 3.500 αστυνομικών.

Το Ρίο ντε Τζανέιρο υποδέχτηκε περίπου 2 εκατομμύρια ξένους τουρίστες από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο, έναν αριθμό ρεκόρ, παρά τα προβλήματα ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.